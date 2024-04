Incrementan 7% los robos de las motocicletas en Ciudad de México

El primer trimestre del presente año, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México registró 641 casos de motocicletas robadas, lo que representó un incremento de siete por ciento respecto al mismo periodo de 2020. Desde ese año a la fecha es el lapso con más casos.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que recopila los datos de las fiscalías estatales, este delito aumentó tras la pandemia por Covid-19 en 2020.

Las cifras anuales muestran que en 2019 la Fiscalía local abrió dos mil 374 carpetas de investigación por el robo de motocicletas. Los casos disminuyeron hasta mil 795 en 2021, pero un año después repuntaron y en 2023 la estadística cerró con el número más alto de los últimos cinco años con dos mil 477.

En diciembre pasado, cerca de las 20:00 horas, Alexis esperaba que el semáforo de la avenida Purísima y la calle Dramaturgos cambiara de rojo a verde. En ese momento un sujeto lo abordó, le puso un objeto punzocortante a un costado del torso y lo obligó a bajar de su vehículo.

El joven contó a La Razón que, para evitar que el criminal lo dañara, bajó de su motocicleta Italika WS150. Tras el asalto, la víctima solicitó ayuda a las autoridades y aunque dieron un rondín por la zona no dieron con el ladrón.

“Estaba desconcertado, una señora me ayudó a llamar a una patrulla que pasó minutos después del robo, les conté a los policías y me dijeron que tenía que levantar una denuncia, pero les pedí que diéramos un rondín en la zona, no tuvimos éxito para encontrar mi moto y fue hasta el otro día que realicé mi denuncia, pero yo ya la di por perdida”, explicó Alexis.

La víctima mencionó que ya no insistió en la búsqueda de su motocicleta, porque no estaba asegurada.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), de abril de 2023 a marzo de 2024, la Ciudad de México ocupa el tercer sitio de vehículos asegurados a nivel nacional con cinco mil 106, por debajo de Jalisco y Estado de México. Del total de casos, indica el reporte, 25.1 por ciento correspondió al caso de motocicletas.

Entre las 15 submarcas de vehículos con mayor porcentaje de robo estacionado en ese lapso están en primer lugar el modelo Tsuru, de Nissan, seguido de tres motocicletas: Italika, Bajaj y Vento.

Los datos del SESNSP muestran que, por trimestres, en el primero del presente año la Fiscalía local registró 641 casos, la segunda mayor cifra desde 2019 en que reportó 643. Los datos muestran que en 2020 los números bajaron a 598 y mantuvieron una tendencia a la bajada hasta 2022 con 398 hechos.

El pasado 26 de abril, la Secretaría de Seguridad Ciudadana registró el hurto de una moto en la colonia Pensador Mexicano, alcaldía Venustiano Carranza. Los uniformados atraparon a cuatro sospechosos.

Todo ocurrió cuando un joven de 25 años llamó a la SSC y explicó que estacionó su motocicleta en la avenida Oceanía y la calle Transvaal, cuando escuchó ruidos inusuales y al asomarse vio a dos sujetos a bordo de su vehículo.

. Gráfico: La Razón de México

De acuerdo con la dependencia capitalina, los presuntos criminales escaparon por la avenida Oceanía, seguidos por otros dos hombres que iban a bordo de un automóvil de color arena, que posiblemente lo utilizaron como muro, hasta que interceptaron a los señalados en las calles Apicultura y Paileros, de la colonia 20 de Noviembre.

Otro caso ocurrió el pasado 19 de abril en las calles Gabriel Mistral y Pie de la Cuesta, en la colonia Villa Centroamericana, alcaldía Tláhuac, cuando un hombre de 23 años denunció que dejó su moto en vía pública e ingresó a una tienda.

Al terminar sus diligencias, sorprendió a un hombre en el momento que se llevó su motocicleta, por lo que informó a las autoridades y lo localizaron unas calles más adelante; sin embargo, el culpable trató de darse a la fuga corriendo, pero los uniformados lograron detenerlo.

COMPRA SEGURA. En redes sociales, los grupos de motociclistas no sólo alertan de zonas peligrosas en que es mejor no circular, también sobre los robos de vehículos y cómo, en algunos casos, son ofertados en Internet.

En la Ciudad de México hay criminales que aprovechan Marketplace, de Facebook, para poner a la venta vehículos o piezas de éstos de dudosa procedencia.

En julio de 2017 policías capitalinos detuvieron a un joven de 21 años quien intentó vender por esa red social una motocicleta hurtada.

De acuerdo con las autoridades, el dueño del vehículo encontró a la venta en Marketplace una moto con las características que la que le había sido robada en junio en Plaza Tepeyac, Gustavo A. Madero. La víctima citó al joven para comprar la moto y en ese momento los policías lo aprehendieron.

Frente a este panorama, y para evitar que los interesados en adquirir un auto o una moto robada, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con el Programa Compra Segura para asesorar a las personas al momento de vender o comprar un bien de este tipo.

“De esta manera se impide el adquirir un vehículo de procedencia ilícita, con reporte de robo o fraude”, precisa el órgano.