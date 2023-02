'Lady Anubis': Mujer presume ser influyente para evitar infracción en la CDMX

Una mujer fue exhibida en redes sociales al intentar evitar una multa de tránsito, pidiendole a un "contacto" que hablara con el "jefe Anubis" para que evite que los elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México la multen.

En el video que se volvió viral se observa a la mujer haciendo una llamada por su celular, mientras agrede a los policías cuando intentan sacar una foto de su vehículo para levantar la multa.

Después, continúa golpeando con la mano a un uniformado, mientras le reclama que le está inventando la infracción.

“No me inventen infracciones, no me inventen infracciones”, le grita.

Esta señora cometió una infracción de tránsito, la detuvieron para entregarle su multa, pero dijo ser familiar del Jefe Anubis de la @SSC_CDMX y muy violenta golpeando a policías. Seguro es militante de MORENA.@lawyerestrada1 @ecmarcos @rochiyito @FIRS_sept pic.twitter.com/BBBSbsA0OD — Mariel de la Riva (@MarieldelaRiva2) February 17, 2023

Tras no lograr evitar ser multada, la mujer contactó a la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC para denunciar que los elementos de tránsito presuntamente la habían golpeado.

Uno de los policías de Tránsito fue puesto a disposición del Ministerio Público, luego de los señalamientos que realizó en su contra la llamada 'Lady Anubis', sin embargo fue dejado en libertad luego de presentar las grabaciones como prueba de lo sucedido.