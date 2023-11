Lía Limón va por batalla legal tras no obtener licencia a la alcaldía Álvaro Obregón

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, anunció que presentará un juicio para proteger sus derechos político-electorales, después de que el Congreso de la Ciudad de México le negó la licencia de 30 días para competir en las elecciones del 2024.

"Participaré en la contienda interna quieran o no, vamos a recuperar la CDMX. Nuestra ciudad merece más", sentenció.

En un video publicado en redes sociales, señaló que también presentará una denuncia por violencia política de género, pues considera que “le están negando su derecho a participar” en los próximos comicios.

“Morena no quiere que yo compita porque me tiene miedo, saben que les voy a ganar como les gané mi alcaldía. Le quieren quitar su derecho a decidir por su miedo a perder, pero eso no se vale”, señaló Lía Limón.

El Congreso de la Ciudad de México negó la licencia de 30 días a la alcaldesa de Álvaro Obregón. En la sesión del día de hoy se registraron 18 votos a favor y 32 en contra.

“Yo voy a seguir luchando, voy a hacer candidata y voy a ser jefa de Gobierno, voy a participar quieran o no. Esta votación no me detiene, me fortalece porque reafirma lo que ya sabemos, si yo soy la candidata del Frente por la ciudad de México les ganamos”, aseguró la funcionaria.