Llegan al Metro más de 6 mil de GN tras señalarse anomalías

Desde el mediodía de ayer, la Guardia Nacional tomó el control de la seguridad en las instalaciones del Metro con seis mil 60 elementos que se combinarán con la Policía Bancaria e Industrial y con la Policía Auxiliar, tras el anuncio que hizo por la mañana la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum apuntó: “Han venido ocurriendo en los últimos meses episodios que nosotros catalogamos como fuera de lo normal, que no son lo que normalmente ocurre en el Metro”.

Mencionó que luego del accidente del pasado sábado se tuvo un problema en la Línea 3 de una zapata del tren; al siguiente día hubo un incidente en la Línea 8 y el miércoles, una falla en la Línea 5.

Explicó que por ello le solicitó al Presidente de la República la presencia de la Guardia Nacional en el Metro, para resguardar la seguridad de los usuarios en los próximos meses.

Sheinbaum no descartó un posible “sabotaje” en el Metro y comentó: “Ahora me informan, por ejemplo, que en este momento se está desalojando una estación de la Línea 3 y que hubo un problema en la Línea 7. Los usuarios del Metro, los habitantes de la ciudad, saben que esto no es normal”.

La Jefa de Gobierno reveló también que luego del accidente de la Línea 3 del Metro, intentaron sustraer ilegalmente la caja negra de uno de los convoyes siniestrados.

“Les voy a platicar otra cosa, el día del accidente, que me perdone aquí la Fiscalía, pero la caja negra del Metro, tuvieron que, o más bien la encontraron policías de investigación en una camioneta; ya habían saqueado la caja negra, todo esto pues hace que la Jefa de Gobierno asuma su responsabilidad de proteger a los usuarios del Metro”, afirmó.

Sheinbaum Pardo reiteró que es falso que no se le haya dado mantenimiento al sistema. Aseguró que el año pasado se invirtieron cerca de 18 mil 800 millones de pesos y para este año la cantidad aumentó a 19 mil 700 millones de pesos.

Agregó que adicionalmente se consiguieron 37 mil 500 millones de pesos para “la completa rehabilitación de la Línea 1 del Metro; se están adquiriendo 29 trenes y se está cambiando completamente todo lo que queda en el túnel, las vías, el balasto, los durmientes, etcétera, para hacer completamente una nueva Línea 1”. Este crédito, precisó, se pagará en los siguientes diez años.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la ciudadanía que no caiga en una psicosis por este tipo de incidentes.

“Decirles a los ciudadanos de la capital de la República, a los que utilizan el Metro del Estado de México, de la Ciudad de México, a todos los usuarios, de que lo que más nos importa, lo que más nos interesa y estamos obligados a hacerlo es garantizar la seguridad de todos. Y lo que queremos es que no haya psicosis, que encima de todos los problemas cotidianos tengan la preocupación de algún accidente en el Metro y que pueda ser provocado, no”, manifestó López Obrador.

Enfatizó que si al envío de la Guardia Nacional al Metro “lo llaman militarización o como le llamen, asumimos la responsabilidad, porque vale más prevenir que lamentar”.