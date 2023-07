Luchadores te enseñan a preparar sushi en la CDMX: estos son los requisitos

Uno de los platillos que más nos gustan a los mexicanos es el sushi, ¿verdad? ¡¿Verdad?! Bueno, si tú eres de esos amantes del sushi, pero no sabes prepararlo y tienes toda la intención de hacerte unos en la cocina de tu casa, ya no habrá pretexto para que no los puedas hacer.

El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México realizará clases los jueves a las 18:00 horas y podrás convivir con los luchadores mientras aprendes a cocinar sushi a dos de tres caídas.

Clases de sushi sin tanta lucha. Especial

'Dos de tres rollos, sushi sin tanta lucha'

El Injuve dará estas clases todos los jueves a partir del 3 de agosto, en las instalaciones del Injuve, ubicadas en la Calzada México Tacuba en la estación del Metro Colegio Militar, en la Línea 2 del Metro de la CDMX.

Los requisitos son:

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

En el caso de menores de edad copia de identificación oficial de padre, madre o tutor autorizando a su hijo a participar en la actividad

Deberás inscribirte en las instalaciones del Injuve el 28 de julio a las 12:00 horas. Además, se formarán grupos de 20 personas hasta agotar los horarios de las clases.

¡Chequen esta invitación!🍱



¡Dos de tres rollos!🍣



🍱Aprende a hacer sushi con tus luchadores favoritos de la #BrigadaINJUVE “Dos de tres caídas”



🗓️Registro: 28 de julio a las 12 h



📍De manera presencial en el INJUVE



🍱De 12 a 29 años #LosJóvenesUnenAlBarrio pic.twitter.com/VKvrHMvTOM — INJUVE CIUDAD DE MÉXICO (@InjuveCDMX) July 25, 2023

¿Cuáles luchadores participarán?