En marcha, vacunación anti influenza en CDMX

Ante la llegada de los fríos y la temporada invernal, este lunes 3 de octubre arrancó la jornada masiva de vacunación contra influenza estacional para grupos prioritarios y refuerzos contra Covid-19 para todos los adultos mayores de 18 años, en la Ciudad de México.

La vacuna contra la influenza, que se aplica cada año para evitar contagios entre la población, se comenzó a poner en personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, niños de seis meses a cuatro años y a personas de cinco a 59 años que padezcan comorbilidades.

Al dar el banderazo a la jornada de vacunación, el director general de Servicios de Salud Pública, Jorge Alfredo Ochoa Moreno, detalló que se prevé vacunar a unos dos millones 458 mil 699 ciudadanos contra ese virus.

La aplicación de esta vacuna estará activa hasta marzo del 2023, que es cuando concluye la temporada invernal y por tanto la época en que existe mayor riesgo de enfermar.

Ochoa Moreno explicó que la vacuna contra la influenza se puede aplicar de forma simultánea al biológico contra el Covid-19, por lo que conminó a la población a completar sus esquemas de inmunización.

Recordó que la vacuna contra la influenza se debe recibir cada año debido a que el virus muta constantemente y “el biológico que una persona se aplicó el año pasado podría ya no proteger contra el virus de este año, además hay que tomar en cuenta que la inmunidad disminuye con el tiempo”.

De forma simultánea, y durante dos semanas —hasta el próximo 14 de octubre— se aplicará la vacuna contra Covid-19 de la marca Cansino a rezagados de primera, segunda o tercera dosis, es decir, a personas de 18 años o más que tengan sus esquemas incompletos.

También se aplicará una cuarta dosis a personas de 18 años o más que no hayan recibido refuerzo desde hace cuatro meses o más.

Esta dosis está altamente recomendada para adultos mayores de 60 años o cualquier persona mayor de edad con problemas de comorbilidad, así como a personal de salud, de acuerdo con la Secretaría de Salud local.

Esta vacuna estará disponible en 230 Centros de Salud, 44 Unidades Médicas Familiares del ISSSTE y en el Censis Marina, en un horario de 8:30 de la mañana a 15:00 de la tarde de lunes a viernes.

En el caso de personas en grupos de riesgo, como los mayores de 60 años, con comorbilidades o personal médico, se les podrá aplicar la vacuna contra Covid-19 e influenza al mismo tiempo.

Durante esta semana también continuará la aplicación de segundas dosis a menores de siete años cumplidos; rezagados de segundas dosis para niñas y niños de 8 a 11 años y rezagados de primeras dosis a menores de 5 a 11 años, en 55 unidades de salud, a quienes se les administrará la vacuna de la marca Pfizer.

Para evitar contagiarse de influenza, Ochoa Moreno recomendó a la población lavarse las manos frecuentemente, no saludar de mano o beso, no exponerse a cambios de temperatura, mantenerse bien abrigado, hacer uso del estornudo de etiqueta (en el antebrazo), usar cubrebocas y no fumar en lugares cerrados o cerca de personas enfermas.