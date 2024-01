Mauricio Tabe acusa tintes políticos en inversión del agua

La política hídrica del Gobierno de la Ciudad de México tiene una orientación política: el 80 por ciento de los recursos destinados a garantizar el abasto de agua se invierte en las alcaldías que gobierna Morena y el 20 por ciento restante en las que gobierna la oposición.

Así lo denunció el alcalde Mauricio Tabe en su conferencia semanal, luego de que el Gobierno capitalino haya reportado fallas y cortes en el suministro de agua a colonias de esta demarcación durante una semana, sin aviso y sin un plan emergente de abasto del líquido.

“Detrás de esta conferencia de prensa hay cientos de miles de vecinos que no pudieron tener agua y que están indignados y que pagaron puntualmente su boleta del agua y que no estuvieron recibiendo, ni el servicio que merecen por el pago, ni están gozando de los derechos como capitalinos, sería yo traicionar a mis vecinos si me quedo callado”, refirió.

El titular de la Miguel Hidalgo detalló que en 2022, el Gobierno capitalino invirtió 3 mil 683 millones de pesos en agua potable y drenaje, de los cuales 2 mil 921 millones los gastó en las 7 alcaldías gobernadas por el partido oficial y 761 millones en las 9 gobernadas por la oposición.

“Sí señalamos el uso político del Sistema de Aguas y también el manejo político de toda la gestión del agua y si no, con hechos y con números díganme lo contrario, yo estoy hablando aquí con los número de que el Gobierno de la Ciudad publica, con base también en las decisiones que toma sobre los cortes del agua”, remarcó.

En contraste, Tabe resaltó que Miguel Hidalgo aporta el 14 por ciento de toda la recaudación por el cobro de agua en la Ciudad, pero a cambio sólo recibe el 1 por ciento de todo lo que el Gobierno capitalino invierte para garantizar la distribución de agua.

“Para el futuro yo lo que esperaría es mayor inversión pública en Miguel Hidalgo para fugas, que cuando vaya a haber cortes nos avisen y cuando vaya a haber cortes nos doten de pipas para poder responderle a la población y si todo eso existiera, dejaríamos nosotros de cuestionar el uso político del agua”, consideró.

Finalmente, y en otro tema, Tabe recordó que la Fiscalía General de Justicia capitalina lleva 753 días sin atender las más de 20 denuncias interpuestas por delitos como corrupción, quebrantamiento de sellos en obras irregulares y falsificación, por lo que de nuevo hizo un llamado a la institución para actuar al respecto.