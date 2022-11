"Me pude salir arrastrando": Mujer cae en coladera sin tapa al evitar asalto en camión

Una mujer cayó esta mañana en una coladera sin tapa en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, supuestamente al escapar de un asalto abordo de un camión.

Paola Reséndiz, de 42 años de edad se dirigía a su trabajo en el transporte público cuando, cerca de las 5:30 horas, cayó en el citado registro de aguas negras, ubicado en Herreros al cruce con la calle de Hojalatería.

La afectada debió esperar en el piso cerca de tres horas hasta que llegó una ambulancia de la Cruz Roja, pues presentaba posibles fracturas.

Paola narró a medios que al camión se subieron unos tipos que iban a sacar una navaja (ella viajaba sola) y le dijeron que se bajara.

"Cuando se paró el camión y me bajé y me fui para este hoyo que está aquí. Me pude salir arrastrando, me quise parar pero ya no pude... me dolía mucho la pierna y el camión se fue y los que vienen ahí que querían asaltar se fueron”, platicó.

Vecinos del lugar dijeron a medios que no es la primera vez que una situación parecida ocurre, "pues esa coladera lleva más de cinco años sin tapa".

"Al menos otras tres coladeras se encuentran en las mismas condiciones en esta calle", dijeron.

Se reportó que el registro fue cubierto con un cartón, una llanta y una silla rota tras el percance.

El incidente llega 4 días después de que las jóvenes Sofía y Esmeralda cayeran a una coladera sin tapadera cuando se dirigía a un concierto del grupo Zoé.