Mi Beca para Empezar: Este día de octubre comienza la segunda fase de entrega de tarjetas

El apoyo de Mi Beca para Empezar es importante para aquellos que, por familia, lo reciben. Dicen las abuelitas que "cualquier ayuda siempre es buena" y este apoyo económico en muchas ocasiones es fundamental para el desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que lo reciben.

Para que los depósitos te lleguen puntualmente, debes tener activa tu tarjeta del Banco del Bienestar, así que si uno de tus hijos es beneficiario de nuevo ingreso de Mi Beca para Empezar y todavía no tiene su tarjeta del Banco del Bienestar, porque no logró recibirla en la primera fase de entregas, te decimos cuándo será la segunda fase, para que no te quedes sin recibir este apoyo económico.

¿Qué día de octubre comienza la segunda fase de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar?

En caso de que uno o más hijos tuyos sean beneficiarios de nuevo ingreso de Mi Beca para Empezar, y no hayan obtenido su tarjeta del Banco del Bienestar en la primera fase, ya se dio a conocer la fecha de la segunda fase de entrega de estos plásticos, la cual será en este mes de octubre.

Es este miércoles 18 de octubre cuando comienza la segunda fase de entrega de tarjetas para que recibas el apoyo de Mi Beca para Empezar 2023, si es que eres beneficiario de nuevo ingreso, es decir, si este año recibirás el apoyo económico por primera vez, no importa el nivel básico en el que tomes clases.

🚸A V I S O🚸

2a Fase de entrega de tarjetas de Nuevo Ingreso a "Mi Beca para Empezar" para las alcaldías GUSTAVO A. MADERO Y AZCAPOTZALCO.



Acude si:

✅Te llegó el aviso

✅No pudiste recogerla en la 1a Fase

— Alejandra I. Márquez Torre (@AlejandraIMrqz) October 18, 2023

¿Cuáles estudiantes recibirán su tarjeta para recibir Mi Beca para Empezar 2023?

A partir de este 18 de octubre, de acuerdo a la cuenta de X de la titular del Fibien, Alejandra I. Márquez Torre, comenzarán a recibir su tarjeta del Banco del Bienestar para recibir el apoyo económico de Mi Beca para Empezar, los siguientes estudiantes:

Nuevos beneficiarios que hayan recibido el aviso de entrega de tarjeta y que vivan en las alcaldías Iztacalco o Iztapalapa.

​Quienes no pudieron recogerla en la primera fase que concluyó el pasado 15 de octubre.

​Si el registro de la beca se hizo entre el 28 de agosto y el 30 de septiembre de este 2023.

Los documentos que necesitas para recoger la tarjeta son:

Identificación oficial vigente

​Acuse de registro

​Carta invitación (sólo en caso de que te haya llegado).

El horario de atención para recoger la tarjeta es a partir de las 9:45 am para quienes estudian en alguna escuela de Iztapalapa; mientras que si lo hacen en alguna institución educativa de Iztacalco, el horario es después de las 11:45 am.

En ambos casos, deben acudir a recoger la tarjeta a la Macroplaza de Iztapalapa, ubicada en Calle Aldama 63 esquina con Ayuntamiento, colonia Barrio de San Lucas.