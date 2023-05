Nora Arias levanta la mano como aspirante a Jefatura de Gobierno

La dirigente del PRD en la Ciudad de México, Nora Arias Contreras, dio a conocer su intención de competir por la candidatura de la alianza opositora a Jefa de Gobierno en los comicios del 2024.

En entrevista con La Razón, la dirigente dijo estar lista para “levantar la mano”, pero acotó que dentro de la alianza entre PAN, PRI y PRD se le apostará a la unidad y al consenso, “más allá de los egos”.

Desde su oficina, en la alcaldía Gustavo A. Madero, la dirigente afirmó que, aunque existe confianza de parte de la oposición en que se obtendrá el triunfo en los próximos comicios, éste es un logro previsto que se debe trabajar en conjunto.

Arias Contreras afirmó que lo que la sociedad espera de este tipo de uniones es que “no haya diferencias”, por lo que se apostará a la unidad.

Respecto a su intención de ser la candidata, expresó: “Tenemos el derecho a aspirar, porque además tenemos la experiencia de haber gobernado bien durante nueve años. Y tenemos la experiencia en el ámbito legislativo”.

Resaltó que están en pláticas entre los tres partidos para definir al candidato de la oposición y adelantó que se contempla que cada uno elija a un perfil, y con base en ello se decida quién ocupará este lugar.

¿Qué papel ha jugado el PRD en la alianza de oposición en la CDMX? En 2018, el PRD fue el segundo lugar en votación en la capital, todo mundo pensaba que eran otros números. Seguimos trabajando, después del 2018 construimos la alianza junto con PRI y PAN, que obtuvo muy buenos resultados en el 2021.

Rumbo a 2024, ¿es favorable esta alianza? El objetivo es irnos en gobiernos de coalición, donde tengamos responsabilidad los tres partidos, que estén los mejores perfiles en las secretarías o espacios; que todos tengamos responsabilidad de gobernabilidad.

¿Está de acuerdo con que sea el PAN quien elija el candidato? Ellos han dicho que van a siglar, pero el candidato puede ser de cualquier partido, hasta de la sociedad civil. Eso es lo que se ha platicado, así lo hicimos en algunas alcaldías.

¿Están a tiempo para definir a su candidato? Sí, somos muy serios y responsables con el tema. Para gobernar la ciudad se necesita experiencia, no puedes levantar la mano si no tienes idea de cómo funciona el gobierno de la ciudad.

Muchos han alzado la mano: Santiago Taboada, Adrián Rubalcava, Kenia López, Xóchitl Gálvez, ¿qué opinión tiene de estos rostros? Qué bueno que tenemos pluralidad, todos tenemos el derecho de aspirar, eso no se va a discutir, es un derecho. Entre más compañeras y compañeros levanten la mano, más amplia la gama para elegir.

¿Considera alzar la mano? Ahora que lo preguntas, seguramente sí. Tenemos derecho a aspirar, porque además tenemos la experiencia de haber gobernado bien la Gustavo A. Madero, con políticas públicas muy efectivas en cuestión de salud y educación, durante nueve años. También tenemos la experiencia en el ámbito legislativo.

Me habla de su experiencia, ¿qué le podría aportar a la Ciudad de México? Hemos gobernado y hemos legislado, hemos estado en este equilibrio de poderes. Gobernar es administrar, es dar resultados y sobre todo gobernar para todos, es importante tener esa visión. No todas y todos necesitan lo mismo, en algunas zonas serán servicios urbanos; en otras, programas sociales.

¿Tiene sugerencias para el mecanismo con el que se va a definir el candidato? Lo estamos platicando, en los tres partidos tendremos que sacar un candidato o candidata, después entre los tres se elegirá quién será.

¿Y si no es elegida como candidata? Controlar los egos es fundamental, es una de las grandes tareas que tenemos. Por supuesto que siempre he estado dispuesta a estar sumando, desde que hicimos la alianza en la capital hemos tratado de sumar a las y los mejores, a veces no alzando la mano sino tratando que esto salga. El objetivo común era para los ciudadanos, ésa fue la idea fundamentalmente cuando nos juntamos los tres presidentes, dar alternativas y buenos gobiernos.

¿Algún mensaje a los candidatos que han alzado la mano y que urgen a una definición? Que estamos en los tiempos, por supuesto que están en su derecho legítimo de aspirar. Con quien salga, que todos nos sumemos, que sea real esto de decir queremos que cambie la ciudad. El gobierno de coalición dará la oportunidad de que todo se integre y que todos seamos responsables de los compromisos que se hagan.

El dirigente del PAN habla mucho sobre la inclusión de la sociedad civil en la alianza Claro, nuestro partido siempre la ha incluido, es una de las visiones, la pluralidad.

¿De qué forma se incluye a la ciudadanía? Vamos a empezar a hacer reuniones y foros, necesitamos escuchar a la gente. Siempre nos escuchan a nosotros. ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? Su derecho a hablar, a decidir.

¿Qué posición tiene el PAN sobre el Cártel Inmobiliario de BJ? ¿Cómo afecta esto a la oposición? Somos muy respetuosos de las leyes, de lo que se está trabajando. La mejor carta de presentación es el trabajo. Jurídicamente se está resolviendo el tema, esperamos que se resuelva y se resuelva bien.

¿El PRD respalda está visión de que hay “persecución política” contra el PAN? Seremos muy respetuosos de cada una de las posiciones, es parte de la política, de quienes somos oposición. Cuando fue el PRD, era perseguido por todos.

¿Cuáles son los puntos que debe fortalecer la oposición para ganar en 2024? No hemos dejado de trabajar, la sociedad ya espera este tipo de unión, que no haya diferencias. Hay muchos problemas que resolver en la ciudad, servicios públicos, seguridad, como para que nos vean pelear a nosotros. Vamos a apostarle a la unidad, al consenso.

¿Hay confianza, en que ganarán en el 2024? Tenemos confianza pero hay que trabajarlo, no está bien que nos confiemos; esto no se da por obra y gracia. Nada es por generación espontánea.