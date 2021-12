PAN llama a cambiar el color del semáforo ante aumento de casos de COVID-19

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México hizo un llamado a las autoridades del Gobierno capitalino a hacer un cambio de semáforo epidemiológico de Covid-19, ante el aumento de contagios del virus que se ha registrado en la última semana.

Asimismo, solicitó la instalación de quioscos tanto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) como en las terminales de autobuses, con la finalidad de que estén a disposición de todos los turistas que lleguen a la entidad con motivo del fin de año.

El coordinador de ese partido, Christian Von Roehrich, y el diputado local panista Federico Döring, llamaron al Gobierno local a reactivar los quioscos para que todas las personas que sospechen de un contagio puedan realizarse la prueba de manera voluntaria.

“Que al entrar a México voluntariamente se hagan la prueba. El Gobierno federal no toma medidas para cuidar la vida de los capitalinos, ni cuando regresan al país o cuando algún turista extranjero llega a México”, destacaron, al resaltar que ojalá las autoridades no sólo “crucen los dedos” a la espera de que no haya una nueva ola, sino que se redoblen esfuerzos.

Por su parte, el legislador Ricardo Rubio, también panista e integrante de la Comisión de Salud del Congreso capitalino, indicó que el semáforo epidemiológico de la ciudad debe pasar a otro color, “por la gravedad de casos que van en aumento”, aunque no planteó a cuál.

