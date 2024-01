Pide Mauricio Tabe que Morena retire de Miguel Hidalgo su basura electoral

El alcalde Mauricio Tabe hizo un llamado a Morena y al Gobierno de la Ciudad de México a recoger las toneladas de basura electoral que dejaron en la alcaldía Miguel Hidalgo tras el periodo de precampañas.

Durante su conferencia semanal, el titular de la demarcación exhortó al Jefe de Gobierno, Martí Batres, a apoyar a esta alcaldía para el retiro de miles de lonas y pósters que no fueron retirados por los precandidatos del partido oficial.

“Los servicios urbanos de la alcaldía no son suficientes para recoger el basurero que nos dejaron, ya se acabaron sus precampañas, es más, nos dejaron basura, hasta personajes que ni siquiera están registrados para participar en precampañas”, sostuvo.

Tabe criticó el gasto excesivo de dinero en publicidad por parte de Morena durante este periodo electoral, mientras que las escuelas públicas –administradas por el Gobierno federal- carecen de apoyo para mantenimiento.

“Si hubo dinero para eso, pero no hubo para las escuelas públicas, no hubo dinero para las medicinas, no hubo dinero para los hospitales, no hubo dinero para recursos extras para la seguridad”, lamentó.

Añadió que el problema de la basura electoral que dejó Morena afecta a los vecinos y vecinas de Miguel Hidalgo, pero también a las y los habitantes de toda la Ciudad de México, pues se estima que son cientos de toneladas de propaganda que dejó Morena abandonada en toda la Capital.

“Ahora, nosotros como alcaldía, necesitamos recoger toda la basura que nos deja Morena en las calles y es muy importante que el Gobierno de la Ciudad aquí, hacemos un llamado muy respetuoso al Jefe de Gobierno, para que nos ayude a recoger la basura que dejaron”, finalizó.

