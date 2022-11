Próximo lunes se inaugura en CDMX Hospital Cuajimalpa con atención gratuita para todos: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum adelantó que el próximo lunes inauguraran el Hospital de Cuajimalpa del IMSS-Bienestar, pero con la modalidad de que atenderá a toda la población con o sin seguridad social.

“Vamos a inaugurar el hospital de Cuajimalpa, vamos a venir con el director del IMSS. No sé si han visto que el Hospital dice IMSS-Bienestar, ese sistema es el que hizo el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y no solo es para beneficiarios del IMSS, sino para todos aquellos que no tienen seguridad social, no se cobra nada, es gratis, tiene especialidades”, explicó.

La mandataria capitalina sostuvo que ya se contratan médicos especialistas y va a tener completa consulta externa. “Este sistema tiene varios beneficios, pues se contratan a los médicos que hacen falta, va a tener todos los medicamentos y la atención abierta a todos los que lo necesitan. La consulta externa ya está abierta y ya pueden entrar”, agregó.

Sheinbaum Pardo destacó durante la “Entrega de tarjeta de la Beca Bienestar Para Niñas y Niños” que por entrar a la escuela en la capital, además de todo lo que implica la educación, tienen más derechos, pues tienen una beca mensual de 500 pesos; “antes era de 400 y lo subimos en septiembre a 500, y sirve para lo que necesiten como útiles, zapatos, despensa o ahorro para navidad”, dijo.

La funcionaria capitalina sostuvo que la beca es un apoyo universal, ya que antes era para unos cuantos, de acuerdo a su calificación, lo que generó diferencias. Recordó que en julio de 2019 recibieron el estudio de las becas, y decidieron que fuera para todos los que van a escuela pública. “Esto porque quien tiene recursos para pagar una escuela privada no la necesita, pero además, queremos que sea la mejor de todas la enseñanza pública”, detalló.

Aseveró que el Gobierno tiene la obligación de que la escuela pública sea la mejor de todas, pues desean que los niños comiencen sus sueños, que las niñas sepan que no están destinadas a ciertos oficios, talleres, profesiones, sino todo lo que se propongan. Además comentó que es para 1.2 millones de menores.

Otros programas son proteger a los menores con seguridad social entre la escuela y casa, otro es la Escuela es Nuestra que se les da a los padres para que tengan recursos para mantener sus instalaciones, “se los damos para evitar contratar empresas, pues los padres y directivos son los que mejor saben lo que necesitan las aulas. Ustedes deciden que compran y hay una comisión de vigilancia”, añadió.

La Jefa de Gobierno señaló que un derecho más es el internet gratuito y todas las escuelas lo tienen, para que no solo lo tenga quien pueda pagarlo. “Los niños y niñas no son el futuro de la ciudad, sino el presente ya que, si no invertimos en ello, difícilmente vamos a tener buenos ciudadanos”, concluyó.