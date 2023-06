Quitan la vida a dueña de licuachelas 'Dolls Drinks', sobrina de fundador de la Unión Tepito

La noche de éste miércoles se registró un crimen en las calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, toda vez que quitaran la vida a una pareja, con al menos seis disparos, de acuerdo a los primeros reportes de las autoridades capitalinas.

Entre las víctimas se encuentra Diana Odeli Rodríguez Martínez, sobrina de Francisco Javier Hernández Gómez, mejor conocido como Pancho Cayagua, fundador de la Unión Tepito, y quien fuera asesinado en octubre del año 2017. Tanto Diana como Adrián Mendoza, la otra víctima, eran dueños de las licuachelas llamadas "Dolls Drinks", o también conocidas como "Las Licuachelas de Tepito", muy famosas en el barrio.

Fue un ataque directo, presuntamente

Los primeros reportes señalan que tanto Diana como Adrián, dueños de las Licuachelas de Tepito o de las Dolls Drinks, ya habían recibido amenazas con anterioridad, luego que ambos se negaran a ser víctimas de extorsión, pues no habrían querido pagar el tan llamado "derecho de piso".

Las Licuachelas de Tepito tenían como razón social "Dolls Drinks", y estaban ubicados en Jesús Carranza número 25, en Tepito. Los dos viajaban en una camioneta de lujo sobre Eje 2 Oriente, Congreso de la Unión y Oriente 121, en la colonia Aragón Inguarán, correspondiente a la alcaldía Gustavo A. Madero.

Testigos que se encontraban en el lugar en donde fueron atacados, escucharon al menos seis disparos, los cuales fueron emitidos por sujetos que viajaban en una motocicleta color negro, mismos que huyeron con dirección al Estado de México.

Hija de los dueños de las Licuachelas de Tepito confirmó la muerte. Especial

'Se llevaron mi vida'

Amairany Barbie, hija de Diana y Adrián, subió un par de stories a su cuenta de Instagram, en donde compartió dos fotografías acompañadas de varios emojis tristes y de una leyenda que decía "se llevaron mi vida". En una de ellas se le ve apretando un cuadro que parece ser una foto de sus padres mientras llora.

"Papás, se llevan mi vida, gracias por tanto, los amo, no me dejen", finalizó en el posteo. Hasta el momento, no se han dado más detalles sobre este crimen ocurrido la noche de este miércoles.