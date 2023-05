Señalan a Taboada por corrupción; es montaje, revira

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) señaló este martes al alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, por presuntamente estar relacionado con el denominado Cártel Inmobiliario de esa demarcación.

Ayer, el vocero del órgano de justicia, Ulises Lara López, explicó que el principal empresario del proyecto CityTower Green & Black —cuya identidad se desconoce— declaró que durante la administración del actual alcalde se realizaron reparaciones en edificios afectados durante el sismo de septiembre del 2017 por más de 25 millones de pesos y que al parecer hubo simulación de pagos a través de “empresas cercanas” a la demarcación.

De acuerdo con videos que dio a conocer el vocero, en los que el testigo aparece con el rostro difuminado, éste señaló que dichas empresas dejaron de pagarles diez millones de pesos.

“A finales de mayo del 2019 nuevamente recibí una llamada de parte del alcalde Santiago, que me informaba que no serían pagados esos diez millones de pesos, que sería el saldo en ese momento, y que no teníamos autorización para hacer ningún reclamo”, se escucha decir al empresario.

En un videomensaje, Ulises Lara mencionó que con estos actos, la actual administración habría continuado con el modus operandi del Cártel Inmobiliario, encabezado por Nicias Aridjis, quien fue colaborador del exdelegado Christian Von Roehrich, sometido a proceso por este caso.

Ante estas acusaciones, el alcalde Santiago Taboada advirtió que se trata de “declaraciones falsas” y aseguró que “obligaron a mentir” al empresario que ha testificado ante el Ministerio Público.

Asimismo, aseguró ante diversos medios de comunicación electrónicos que se trata de una “campaña de desprestigio” en su contra.

Mencionó que durante su administración nunca fue contratado el empresario en cuestión, además de que las fechas citadas por él son incongruentes.