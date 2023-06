Sheinbaum entrega viviendas por sismo

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que antes de terminar su administración entregarán todas las viviendas que fueron afectadas tras el sismo de 2017, por lo que afirmó que no los dejarán en el desamparo.

“Y decirles a todos aquellos que aún no hemos entregado la vivienda, que estamos dejando todos los recursos y todos los compromisos hechos, no les vamos a fallar, no los vamos a dejar en el desamparo, todos los damnificados que perdieron su vivienda van a tener su vivienda”, destacó la mandataria.

Durante la entrega de la Unidad Habitacional Gitana 243 en la alcaldía Tláhuac mencionó que en la ciudad quedaron dañadas por el sismo, 22 mil 030 viviendas, incluso en algunos casos se atendieron edificaciones, edificios de algunas alcaldías centrales, pero las alcaldías más apartadas, Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, estaban realmente abandonadas, y prácticamente nadie había ido a censar quiénes eran los damnificados.

Señaló que la reconstrucción completa entre viviendas, grietas que había en Iztapalapa, en Tláhuac, escuelas que estaban dañadas, mercados que estaban dañados, vialidades completas en Xochimilco donde no se podía circular, requiere de una inversión de alrededor de 17 mil millones de pesos.

“Para que tengan una idea de lo que representa esta inversión, el presupuesto de toda la alcaldía Tláhuac es de mil 400 millones de pesos, toda la alcaldía Tláhuac; todo el presupuesto del gobierno central del Gobierno de la Ciudad, incluyendo el pago de salarios, es de alrededor de 120 mil millones de pesos.

Entonces, era difícil en el primer año erogar todos los recursos para poder resolver la vivienda, se fue diseñando para que en varios años se pudiera completar”, explicó.

Además, comentó que tienen el apoyo del Infonavit y del Presidente de la República.