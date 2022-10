Sheinbaum va por iniciativa para abrir archivos de violaciones a DH

La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum anunció que esta semana enviará al Congreso local una iniciativa para expedir la Ley de la Memoria de la Ciudad de México.

Dicha ley tendrá la finalidad de garantizar a las víctimas el libre acceso a archivos de la administración pública sobre violaciones graves a los derechos humanos y el derecho a participar “en todas las etapas” de las políticas públicas de memoria de la ciudad.

Desde la Plaza Tlaxcoaque, donde encabezó la develación de una placa para renombrar el sitio como “Tlaxcoaque, Plaza de la Memoria”, Sheinbaum Pardo explicó que los “principios rectores” de la nueva ley serán la búsqueda de la verdad y garantizar la no repetición de las grandes violaciones de los derechos humanos.

“La Ley de Memoria reconoce y garantiza a las víctimas, a sus familiares, a los sobrevivientes, y a todas las comunidades locales el derecho a participar en todas las etapas de las políticas públicas de memoria y, por ende, el libre acceso a archivos en posesión de la Administración Pública de la Ciudad de México sobre violaciones graves a los derechos humanos”, dijo.

También indicó que se establecerán sitios de memoria en los lugares en donde se hayan cometido “violaciones graves” a los derechos humanos, con la finalidad de “repensar, recuperar y transmitir información y reconstruir la identidad”.

Entre los sitios que serán establecidos, destacó la Plaza de las Tres Culturas, la zona de la Calzada México-Tacuba donde ocurrió el “Halconazo” y los vestigios de los separos de la antigua Dirección General de Policía y Tránsito del extinto Departamento del Distrito Federal.

En el marco del 54 aniversario del movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968, la mandataria afirmó que la memoria es, ante los crímenes de Estado, un “arma efectiva” para la lucha por la verdad y el reconocimiento de la dignidad plena de las víctimas, las personas sobrevivientes y sus familiares, así como para la no repetición.

Destacó que como individuos, estamos dotados de la capacidad biológica de recordar. Sin embargo, como ciudadanas y ciudadanos, recordar se vuelve “un deber cívico”. En tanto que “como sociedad y gobierno existe la obligación de construir capacidades para dotarnos de memoria colectiva”.

La mandataria recordó que la Ciudad de México ha sido un lugar de “importantes luchas sociales’’, pero también, en el pasado, ha sido lugar de “violenta represión ordenada por funcionarios de los gobiernos federal y local”.

Destacó que los gobiernos que forman parte de la Cuarta Transformación recibieron el mandato de “romper con el pasado de violencia política del Estado y dejar atrás las prácticas políticas de opresión y represión.

En ese sentido, refrendó la convicción de que la policía capitalina debe abocarse a la protección de los ciudadanos y no usarse para la represión, de ahí que en diciembre del 2018 —acción que tomó al rendir protesta al frente de la capital— se determinó eliminar al Agrupamiento de Granaderos.

Más temprano, el secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, aseguró que la capital y el país tienen un gobierno “que no desaparece personas, no reprime y no usa la fuerza para masacrar al pueblo”.

Lo anterior, al encabezar el homenaje a las víctimas de la matanza del 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.

Martí Batres aseguró que a más de 50 años de aquel episodio, “ahora hay un gobierno que se identifica con las ideas de democracia y libertades de los estudiantes de esa época”.

Tanto al evento de Tlatelolco como al de Tlaxcoaque acudieron familiares de víctimas de la represión de gobiernos anteriores.

Fiscalía capitalina indaga desapariciones forzadas

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Ernestina Godoy Ramos, anunció que se abrió una investigación ministerial para esclarecer casos de represión y desapariciones forzadas ocurridas en el pasado en Plaza Tlaxcoaque, donde se ubicaba la entonces Dirección General de Policía y Tránsito de lo que entonces era el Distrito Federal.

“Hace unas semanas iniciamos trabajos coordinados con la oficina especial para investigar la represión y desapariciones forzadas por la violencia política durante el pasado reciente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, dijo la funcionaria.

Desde el Sitio de Memoria Tlaxcoaque, y en el marco del 54 aniversario del movimiento estudiantil de 1968, la fiscal capitalina explicó que se investiga un caso de tortura ocurrido en 1971 en los sótanos de las oficinas de dicha plaza, para dar con los responsables.

“Tenemos ya diversas diligencias practicadas y se comenzará una investigación para conocer los hechos y llevar a la justicia a los responsables”, apuntó Godoy Ramos.

Hizo un llamado a quienes hayan sido víctimas de crímenes de este tipo para denunciarlos ante la Fiscalía local e iniciar las indagatorias correspondientes.

Ernestina Godoy aseguró que actualmente Tlaxcoaque es un espacio “recuperado” que permite la convivencia en paz, el diálogo político y el disfrute de los derechos.

“Acudimos hoy a Tlaxcoaque para resignificarlo como patrimonio de memoria. Este acto honra a mujeres y hombres que en este lugar padecieron en este mismo espacio injusticias, agravios y torturas en defensa de la libertad y la democracia”, señaló.

Asimismo, refrendó el compromiso del órgano que encabeza para alcanzar la “verdad y justicia” a todas las víctimas de cualquier abuso o violación de los derechos humanos.

La fiscal enfatizó: “La potencia de la memoria nos convoca a trabajar por la verdad, la justicia y la no repetición, y nos renueva compromisos éticos de reconocimiento público hacia las personas que resistieron ante poderes abusivos y brutales en defensa de la libertad y la democracia”.