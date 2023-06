SICT descarta riesgos en aproximación de aviones al AICM

En Pátzcuaro, Michoacán

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jorge Nuño Lara, descarta que existan riesgos en torno a las interferencias detectadas por operadores aéreos en el Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) en la aproximación al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En entrevista con La Razón, el funcionario destaca que avanzan las investigaciones para conocer el origen de las pérdidas de señal registradas y confía que, a más tardar, en dos o tres semanas el tema estará resuelto.

La Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas (IFALPA) informó a sus agremiados, en días pasados, sobre la pérdida de señal del GNSS en las operaciones de aproximación a la terminal aérea de la CDMX. Esto, dijo, podría provocar errores de navegación.

En charla previo al banderazo de inicio de la ampliación de la autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas, Nuño Lara detalla que, el pasado martes, se reunió con diversos representantes del sector para tratar el tema, el cual, afirma, ya se analizaba de tiempo atrás.

Para que no estemos preocupados: el sistema de aproximación al aeropuerto Benito Juárez está perfectamente seguro. En cuanto localicemos la fuente de la señal de interferencias, las aeronaves podrán seguir utilizando el GPS Jorge Nuño Lara, Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Entre ellos, el director general de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), Carlos Rodríguez Munguía; el director general de Servicios a la Navegación al Espacio Aéreo Mexicano, Javier Vega Dour, así como con integrantes del Colegio de Pilotos Aviadores de México, de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México y de Aeroméxico.

En este encuentro se redactó una nota oficial para informar a las tripulaciones el tema de las interferencias. Se les notificó que, de manera alternativa, pueden usar el Sistema de Aterrizaje Instrumental (ILS, por sus siglas en inglés) que todas las aeronaves tienen, el cual, acota, está perfectamente certificado y es completamente seguro.

“Para que no estemos preocupados: el sistema de aproximación al aeropuerto Benito Juárez está perfectamente seguro. En cuanto localicemos la fuente de la señal de interferencias, las aeronaves podrán seguir utilizando el GPS; mientras, pueden utilizar el sistema ILS, que también se utiliza en todos los aeropuertos del mundo y es de nueva generación”, comenta.

Categoría 1, en un mes

Por otra parte, el titular de la SICT confía en que, luego de dos años, el próximo mes México recuperará la Categoría 1 en seguridad aérea, tras la auditoría que realizó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos a la AFAC.

La Categoría 1 es una designación otorgada por la FAA a los países que demuestran cumplir con los estándares de seguridad y regulaciones internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional.

Cuando terminó la evaluación con el equipo de la Auditoría de Evaluación de Seguridad en Aviación Internacional, explica, las autoridades requirieron de 30 días para emitir el dictamen y, aproximadamente, 65 días para que las otras agencias que participan en la certificación den a conocer también su informe.

Me comuniqué con el secretario de Transportes de EU y nos dijo que no nos preocupemos, que el tema (de la Categoría 1) va bien

Jorge Nuño Lara, Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

“Justo ayer me comuniqué con el secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, y me dijo que en el transcurso de este día –jueves – me iba a dar una información sobre el estatus de la Categoría 1, pero nos dijo que no nos preocupemos; el tema va bien, porque no tuvimos ningún hallazgo al final de la auditoría”, dice.

El compromiso del funcionario estadounidense es informar en qué etapa del proceso está la auditoría para finalizar la dictaminación en todas las instancias involucradas de Estados Unidos.

Inician obras

El subsecretario de Infraestructura de la SICT, Felipe Verdugo López, explicó que la obra se localiza en los municipios de Salvador Escalante Zitácuaro y beneficiará a un millón 390 mil habitantes de seis municipios; generará mil 40 empleos directos y tres mil 300 indirectos.

Destacó que la obra beneficia el desarrollo de la actividad turística y económica de la región, disminuye el número de accidentes por rebase y mejora la conectividad entre el Puerto de Lázaro Cárdenas, Uruapan y Morelia, con los estados de Jalisco, Guanajuato y Querétaro.

Asimismo, mencionó que la extensión de la carretera incrementa su nivel de servicio, al pasar de un nivel D a A, y aumenta la capacidad de movimiento de carga de productos locales a diferentes puntos de distribución.

A su vez, Verdugo López destacó que, en octubre de este año y con una inversión de seis mil 500 millones de pesos y una longitud total de 65 kilómetros, se llevará a cabo la ampliación de la autopista Uruapan-Lázaro Cárdenas en el tramo Uruapan-Nueva Italia; la obra concluirá en julio del 2026.

Al respecto, Jorge Nuño destacó los beneficios en el impacto de estas obras en ahorro de tiempo para el traslado, tanto en los usuarios particulares como en los de carga. “Nuestro objetivo es producir tiempo que podemos ahorrar en los viajes y que podemos destinar para otra actividad mucho más importante o de mayor valor”.

Reiteró que este tramo y el próximo, que iniciará en octubre con una inversión conjunta por siete mil 700 millones de pesos y 87 kilómetros, “es una obra auténticamente mexicana, en donde la ingeniería, los supervisores, los constructores y el concesionario son mexicanos, con lo que demostramos que podemos hacer obras de este tamaño”.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, destacó la voluntad del Gobierno federal para realizar la obra y el hecho de que más de un millón de pobladores serán beneficiados.