Cierran la Vasconcelos por carencias y reclamos laborales

POR SEGUNDO día consecutivo, trabajadores del Sindicato Nacional de Cultura (Sinac) mantuvieron cerrada la Biblioteca Vasconcelos en protesta por la falta de insumos, además de otros reclamos laborales. Aseguraron que permanecerán hasta que se dé solución a sus demandas.

“No quieren respetar las condiciones generales de trabajo, están violentando nuestro derecho a los permisos sindicales que tenemos. Dicen que no podemos extender un permiso sindical para una asamblea sindical”, explicó Fernando Pérez Ávalos, del Sinac.

A esta situación se suman sus denuncias sobre la falta de mantenimiento e insumos de trabajo en la Biblioteca Vasconcelos. “Hay goteras todavía, no sirven los baños, faltan uniformes, mantenimiento de elevadores. Es insuficiente el alumbrado para trabajar mejor, faltan guantes, batas, botas, papel de baño, jabón”, aseguró.

El Tip: Este 2026, el inmueble llegó a sus 20 años con anaqueles vacíos y bancas y lámparas inservibles.

Desde las 5:00 horas del miércoles, los inconformes se mantienen afuera del recinto. Ayer, visitantes que acudían al inmueble, lo encontraban cerrado y sólo leían las pancartas con las leyendas: “Los derechos laborales se respetan” o “Exigimos seguridad en cada área de trabajo. Sin luz, uniformes, sin material, no podemos trabajar”.

Los manifestantes sostuvieron una reunión en la Secretaría de Gobernación; sin embargo, no llegaron a un acuerdo. “No hubo consenso”, dijo Pérez Ávalos. Esperan una próxima reunión, agregó.

4 mil personas llegan a visitar el inmueble los fines de semana

Por la tarde, en una tarjeta informativa, la Secretaría de Cultura dijo que “ha respetado los derechos y las condiciones laborales, así como su facultad de participar en asambleas y actividades sindicales, manteniendo abiertos los canales de diálogo para atender sus demandas conforme a las disposiciones aplicables”. Indicó que en los últimos meses se ha registrado un incremento de 97 por ciento en las solicitudes de tiempo para actividades sindicales de la Sección SC-DGB-III.

“El ejercicio de los derechos sindicales no debe limitar o impedir el acceso de la ciudadanía al derecho a la cultura, ni obstruir el correcto funcionamiento administrativo y la función sustantiva de la institución”, apuntó.