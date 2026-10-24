Ofrecen nueva mirada a la obra de Luz Osorio en el Museo de San Carlos

A los 17 años, cuando buena parte de una vida apenas comienza a definirse, Luz Osorio ya había realizado una de las obras más importantes de su carrera: Una virgen cristiana, o La mártir. La joven de Papantla, Veracruz, en 1863, convirtió en pintura la imagen de una mujer sometida al martirio, con manos encadenadas y el rostro elevado hacia lo divino.

Más de un siglo después, el Museo Nacional de San Carlos vuelve a colocar su nombre en el centro con Luz Osorio. Memoria y afectos, primera exposición retrospectiva individual dedicada a la artista. La muestra reúne 25 obras en distintos formatos y técnicas, entre ellas dibujos, óleos, retratos familiares, modelos femeninos al natural, bodegones y estudios preparatorios. La mayoría de las piezas se presentan por primera vez al público.

El Dato: En la próxima noche de museos, el recinto realizará visitas guiadas a varias de sus exposiciones, así como talleres de serigrafía e intervención textil.

La exposición permite descubrir a una creadora más compleja de lo que hasta ahora dejaban ver las pocas obras conocidas. Hay autorretratos en los que concentra la atención en las miradas y los rasgos de sus modelos, escenas de carácter religioso y composiciones vinculadas con las tradiciones de su época. También aparecen los estudios que permiten reconstruir su proceso creativo.

Osorio creció en Papantla y luego se trasladó con su familia a Puebla, donde tuvo contacto con la Academia de Bellas Artes del estado. No hay certeza documental sobre si fue alumna regular de la institución o si recibió enseñanza particular de alguno de sus profesores, una práctica habitual para las mujeres de la época.

Para Jorge Reynoso Pohlenz, director del Museo Nacional de San Carlos, la exhibición representa la continuidad de una investigación que inició décadas atrás: “Es una exposición que se deriva de un proceso que experimentó este museo desde 1985 cuando la investigadora Leonor Cortina presentó la muestra Pintoras mexicanas del siglo XIX, pionera en visibilizar un aspecto de la producción artística en México que estaba hasta ese momento poco documentado, el trabajo de las mujeres creadoras en las artes visuales del siglo XIX y principios del siglo XX”.

Aquella investigación abrió una puerta para recuperar nombres que quedaron relegados de la historia del arte. En el caso de Osorio, la nueva muestra fue posible gracias a la recuperación de obras que habían permanecido en el ámbito familiar. “Tras una conversación con Jorge Obregón, nos acercamos al resto de la familia y vimos que teníamos un corpus lo suficientemente grande para dedicarle su propia exposición para conocerla a ella como creadora. Es muy importante la tradición artística a la que pertenece, pero también es importante conocer su obra en su tiempo y entenderla como un agente activo, productivo, y completamente de su época”, dijo la curadora Raquel Fundia.

El recorrido incluye también una sección documental que ayuda a reconstruir la vida de la pintora y su contexto. Fotografías y documentos permiten acercarse a una mujer cuya producción artística se concentró principalmente en su juventud y que posteriormente se alejó de la pintura. La muestra propone mirar las circunstancias que determinaron la trayectoria de su autora.

Así, Luz Osorio. Memoria y afectos trasciende el rescate de una artista. Las numerosas figuras femeninas que aparecen en sus pinturas, sus autorretratos y la propia historia de Osorio revelan las tensiones que atravesaron a las mujeres artistas en los siglos XIX y principios del XX: creadoras que estudiaron, produjeron, expusieron y desarrollaron lenguajes propios, pero cuya presencia quedó desplazada de la historia del arte mexicano.

LUZ OSORIO, MEMORIAS Y AFECTOS

Dónde: Museo Nacional de San Carlos

Cuándo: Del 25 de octubre de 2026 al 4 de abril de 2027

Costo: $70 de martes a sábado, de 10 a.m. a 6 p.m.; domingos entrada libre