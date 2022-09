Dimitris Papaioannou debuta en México con una pieza con sabor a distancia

Dimitris Papaioannou, considerado el maestro del encanto escénico y de las contradicciones, y conocido por haber estado a cargo de la ceremonia de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de 2004, en Atenas, se presenta por primera vez en México, en el 50 aniversario del Festival Internacional Cervantino con el montaje Orientación Transversal, que a decir del artista, tiene un “sabor a distancia”.

En la pieza, con la que está de gira en diversos países, reflexiona sobre la humanidad y los cambios en la civilización, inspirándose en obras de arte y la mitología griega.

La puesta en escena creada en el 2021 por el artista performático griego, el diario The Guardian la ha descrito como un montaje que “cruza la belleza con el asco, el asombro y la comedia” y The New York Times la ha considerado “un largo acto de magia artística”.

Uno de los bailarines, durante una presentación del montaje. Foto Cortesía: Julian Momer

Este montaje, contó Papaioannou, en entrevista vía Zoom con La Razón, partió de su preocupación por las brechas generacionales, el constante cambio al que siempre está expuesta la humanidad, tomando como elemento la figura del toro, como una de las potentes imágenes que conforman la narrativa de Orientación Transversal, además de hacer referencia a la trayectoria que siguen insectos como las polillas cuando son expulsadas por un mecanismo interno.

La puesta en escena incluye a ocho bailarine, cuyos cuerpos poderosos se complementan con un entorno visualmente llamativo, no por nada Papaioannou es considerado el maestro del espectáculo visual, pues conjuga elementos del teatro, la danza y la actuación para transformar cuerpos y objetos mediante la ilusión. En este mundo que imagina se ve, por ejemplo, a un hombre tratando de domar a un gran toro, bailarines, obras de arte o una mujer sobre un toro.

En Orientación Transversal, nominada a Mejor Nueva Producción de Danza en los Premios Olivier 2022, Papaioa-nnou echa mano de su arte multidisciplinario, pues también es pintor y dibujante. Se presenta del 14 al 16 de octubre en el Auditorio del Estado, en Guanajuato.

Se hace referencia a esculturas de la historia del arte. Foto Cortesía: Julian Momer

¿A partir de qué inquietudes o reflexiones concibió Orientación Tranversal, que se presenta en el Cervantino?

Realmente estaba preocupado y me enfoqué muchísimo en esta parte de la consecución y el linaje entre generaciones, cómo para sobrevivir un hijo mata, por decir así, al papá, para después tomar este lugar como primogénito, y cómo se hace esta revelación entre las diferentes generaciones y después se usa esa revelación para crear su propia realidad trayendo así lo de antes, hasta que viene una nueva generación y toma también su lugar. También es la iniciación de los misterios de la vida humana a los jóvenes y a las jóvenes y, cómo un adulto mayor, cómo ya de viejo vas dejando poco a poco estos misterios. La forma y los misterios es cómo se crea la vida y la existencia.

En México el símbolo del toro representa las corridas de este bagaje cultural que tenemos desde España, este elemento muy presente en este montaje, ¿qué representa? Desde mi corazón y mi mente, el toro es esta bestia maestra que se debe de domar, pero a la vez es creativa y muestra estas dos partes al mismo tiempo. Representa el macho confrontando a la bestia del otro macho, esto se puede llevar al mismo nivel de la civilización, la civilización que está arriba de toda la naturaleza salvaje que también todos tenemos; es la forma o el énfasis de dominar esta parte de lo natural; por supuesto lleva a toda esta parte primitiva y natural.

Incorpora la música de Vivaldi, ¿en qué momento de la construcción de su puesta escénica pensó que ésta sería la ideal con respecto a lo que quería expresar? Al compositor Vivaldi lo tengo muy fijado y muy dentro de mí desde hace mucho tiempo, quería usar su música, cuando empecé a crear Orientación Transversal estuvimos en el estudio escuchando música de él, investigando, y la verdad es que fue fantástico, era muy precisa. Descubrimos que la música era perfecta para poder juntar todas las piezas y actuar como un paraguas que pudiera sostener las piezas, la musicalidad, y todo lo que conllevaba.

Desde mi corazón y mi mente el toro es esta bestia maestra que se debe de domar, pero a la vez es creativa y muestra estas dos partes al mismo tiempo. Esto se puede llevar al mismo al nivel de la civilización

Dimitris Papaioannou

Artista performático

Me llama la atención cómo nos va contando de sus procesos personales y creativos, me surge la pregunta, en Orientación Transversal, ¿cuáles fueron estos sabores, olores, texturas que todo el tiempo, en el foro o estudio, estuvieron en su oído, en su boca y su nariz? En esta obra sentí más que nada desapego, cuando empecé a crearla me sentí como si estuviera desapegándome, como una persona más vieja observando a otras generaciones, como éstas estaban creando una y otra vez, creando y destruyendo vida. Si pudiera hablar del sabor que estuvo presente durante el proceso creativo podría decir que es el sabor de distancia, creo que la violencia, la estupidez, la ternura, la sensualidad son parte del ser humano, y no hay un drama personal es simplemente ver esta parte de existencia y que todo está bien.

En todo momento menciona esta parte de la línea generacional, lo que nos junta y nos separa, y no dejo de pensar en la inmediatez, las tecnologías, las redes sociales, ¿cómo ha cambiado su manera de ver la escena en estas nuevas tecnologías? Mi generación es como de Parque Jurásico, nacimos sin Internet, sin redes sociales, sin celular, pero fuimos afortunados por tener a la mitad de la vida la introducción y bienvenida a estas herramientas, que no son sólo más que eso, herramientas. Estoy muy contento de haber pertenecido a una generación en la que puedo prestar atención a una conversación de uno a uno, que puedo prestar atención por un largo periodo, también crecí en la era de las sensaciones, donde tenías conexión con la piel, el sentir, tocar a las personas; y ahora disfruto de hablar con personas de diferentes partes del mundo, con jóvenes, es fascinante saber cómo te unen con otras personas, qué están haciendo en otras partes del mundo, las redes sociales conectan a quien sea y donde sea, sin importar clase, género, nacionalidad. Toda herramienta trae cambios, cuando se introdujeron los libros, la imprenta, creó un cambio de conciencia, veremos ahora qué hace la inteligencia artificial.

Habla de lo que le interesa que está pasando en otros países, en su primera presentación en México, ¿le ha surgido la inquietud de hacer en un futuro una colaboración en nuestro país? No tengo algo fijo que decir sobre esta pregunta que se me plantea, pero lo que sí puedo comentar es que la vida es impredecible, por supuesto estoy maravillado y emocionado de que sea mi primera vez en México, estoy contento de poder ver la fantasía, la creatividad, y asimismo, la reacción y la expectativa de la audiencia que irá a ver Orientación Transversal. La vida siempre es impredecible, algo tiene que suceder.

Incorpora elementos de la mitología griega. Foto Cortesía: Julian Momer

Orientación Transversal

· Cuándo: 14 al 16 de octubre

· Dónde: Auditorio del Estado, en Guanajuato

· Horario: viernes y sábado, 20:00 horas; domingo, 12:00 horas

· Localidades: de $170 a $570

Dimitris Papaioannou Especial

Dimitris Papaioannou