Elisa Carrillo trae Danzatlán y sueña en grande

La primera bailarina del Staatsballett Berlin, Elisa Carrillo, considera que es importante seguir soñando en grande con Danzatlán, hasta llevar el festival a otros estados del país, más artistas internacionales vengan a México y cada vez más público disfrute de la danza. Además, que la Gala Elisa y Amigos, que este año cumple una década, continúe creciendo.

“Es importante seguir soñando en grande, en que estas galas sigan año tras año, que podamos crecer y lo más importante, llegar a diferentes lugares de la República; me gustaría que Danzatlán pueda seguir creciendo, que podamos llegar a muchos lugares que no he podido alcanzar”, dijo ayer durante una conferencia de prensa en el Museo de Casa del Risco, donde dio detalles del regreso presencial de Danzatlán y la Gala Elisa y Amigos.

La artista mexiquense expresó que una de las grandes misiones que tiene es “llegar a los lugares de la República que nos puedan recibir y darle la oportunidad a artistas de presentarse. El día que me aleje de los escenarios voy a estar presente”.

Destacó que dichos proyectos continúen, pese a las dificultades que han enfrentado a raíz de la pandemia, por eso considera que estas ediciones serán muy especiales. Este año contará con una inversión de 15 millones de pesos, ocho para Danzatlán y siete para la gala, por parte de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, explicó Ivett Tinoco García, directora general de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de Toluca,

“Este año es especial ya que, a pesar de la pandemia y de las complicaciones que hemos tenido en los últimos años, Danzatlán ha salido adelante, en algunas ocasiones de manera virtual, en otras híbrida, ahora presencial. Es algo que me llena de mucho orgullo y motivación, nos hemos dado cuenta cómo el público ha crecido, cómo hay más apoyo para los niños, gente que tiene oportunidad de acercarse, que son eventos para el público, que cualquier persona se puede acercar al mundo de la danza”, resaltó la bailarina.

En esta ocasión, en el encuentro se estrenará #The_Wall, una producción de la Fundación Elisa Carrillo, realizada con el estímulo fiscal Efiartes. La coreografía de Yeri Anarika con la dirección artística de Mikhail Kaniskin, aborda “los muros físicos y mentales”.

Mientras que la Gala Elisa y Amigos celebra su décimo aniversario con la pieza Bolero, de Maurice Béjart, la cual contará con la participación de 40 bailarines mexicanos y la misma Elisa Carrillo, quien se convertirá en la primera mexicana en protagonizar esta emblemática coreografía.

Aunque por muchos años el Palacio de Bellas Artes recibió la gala que ha impulsado la bailarina, en esta ocasión señaló no será posible llegar a este escenario, porque los recursos con los que cuentan sólo les permiten presentarse en el Teatro Morelos, en Toluca, el 31 de julio, y al Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco, el 1 de agosto. Posteriormente Bolero llegará al Auditorio Nacional de la Ciudad de México en octubre próximo.

“El escenario del Palacio de Bellas Artes es la cuna del arte de nuestro país y siempre regreso llena de alegría, en esta ocasión no vamos a poder presentarnos porque en este momento tenemos el apoyo que nos permite presentarnos en los lugares que vamos a estar, es algo que espero volver a lograr, pisar el escenario del Palacio de Bellas Artes, y todo lo que implica, los costos de un evento tan grande, sobre todo con Bolero, en esta ocasión no se ha podido lograr eso; espero a lo mejor de repente se puede en este año llevar que es el décimo aniversario”, apuntó.

Lo que quiero es que los proyectos crezcan y tengan un futuro, el día que me aleje de los escenarios voy a estar presente; quiero seguir, creo que el festival es algo que puede transformar a la sociedad, es un granito de arena

Elisa Carrillo, Primera bailarina

Pese a lo anterior, Kaniskin destacó que la Gala Elisa y Amigos ha pasado de ser una semilla a un árbol con frutos y muestra de ello es la autorización que consiguió la bailarina para traer Bolero a México. Recordó que hace 10 años eran ellos los que llamaban a los bailarines para invitarlos a nuestro país, pero ahora son intérpretes internacionales quienes desean formar parte de este espectáculo.

En esta ocasión contarán con la participación de cinco premios Benois de la Danse: Marcelo Gomes, Lucía Lacarra, Herman Conejo, Kimin Kim y Elisa Carrillo.

Acerca de la pieza #The_Wall, Anerika compartió que participan 14 bailarines, y se conjuga música tecno berlinés con esos sonidos que se escuchan en la frontera norte de nuestro país. Además de contar con la participación virtual de una niña bailarina.

“Aborda un tema tan complejo, tan actual, los muros que están creciendo constantemente en todo el mundo, no solamente en la frontera sur y norte de nuestro país, donde comenzó este proyecto; al final es una obra que habla de la esperanza, pero pasa por todos lados oscuros”, apuntó y recordó que era una obra que querían tener desde 2017, en el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín.

Danzatlán, que tendrá lugar del 23 de julio al 1 de agosto, contará con piezas como Radiografía de la pasión y Orientes (a la vista de Lavista), del Ceprodac; La Novena Sinfonía, de La Infinita Compañía, y La ciudad de los otros, con Snakofa Danza Afro.



Cuándo: 31 de julio, en el Teatro Morelos de Toluca; 1 de agosto en la Sala de Conciertos “Elisa Carrillo” del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, Texcoco

Horarios: 19:00 horas

Localidades: entrada gratuita, con boleto Gala Elisa y Amigos