Foro Shakespeare celebra 4 décadas con Ricardo III

Con la puesta en escena Algo de Ricardo, el Foro Shakespeare comienza las celebraciones por sus 40 años de existencia en los que ha sorteado adversidades y ha apostado tanto por clásicos del teatro como propuestas nuevas.

La puesta en escena es un monólogo de Gabriel Calderón que por primera vez se monta en México, bajo la dirección de Itari Marta. Es una autocrítica al mundo de los escenarios, sus espectadores y al ser humano.

Basado en el drama de William Shakespeare, la obra de teatro es una comedia de humor negro que expone el universo teatral, los pensamientos y sentimientos que el personaje experimenta al saber que protagonizará a Ricardo III, el anhelado papel que siempre había esperado.

Sin embargo, al entregarse completamente a su trabajo se da cuenta que las circunstancias no están a su altura, así que se centrará en hacer un papel que le haga honor a su trayectoria.

“El público identifica situaciones por las que a menudo debe atravesar, también alcanza una comunión entre actor-espectador al observar que el Ricardo III de Shakespeare es tan parecido al Ricardo de esta obra y asimismo, es afín a los que presencian el acto”, se destacó en un comunicado de prensa.

En el montaje cuenta con la actuación de Ricardo Reynaud, también actor en proyectos como Monarca.

“Ha sido algo enriquecedor para mí puesto que no solamente es que me llame Ricardo, sino que me permite entrar más en la relación que tengo conmigo para poder universalizar lo que está tratando de plantear el personaje”, explicó el histrión.

Para Reynaud la obra también aborda cómo es el quehacer escénico y teatral desde una visión crítica y se rinde homenaje a la magia de hacer teatro.

“Está la crítica a la política mexicana y mundial, que sigue siendo muy parecido a lo que sucedía en los tiempos isabelinos de Shakespeare”, resaltó.

Algo de Ricardo