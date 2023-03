Honran la poesía arriesgada de Ricardo Castillo en Guanajuato

En Guanajuato, Guanajuato

Ricardo Castillo fue honrado con el Premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura por su obra poética que está en una “búsqueda permanente de un nuevo lenguaje para la poesía” y por abrir “nuevos registros lingüísticos”, destacó Anuar Jalife Jacobo, miembro del jurado del reconocimiento.

El poeta recibió el galardón, ayer durante la inauguración de la 65 edición de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato, donde Castillo celebró que el jurado haya apostado por distinguir a la diversidad literaria.

“La determinación del jurado apunta a una diversidad literaria, una zona donde cierta literatura subsiste escapando del olvido”, manifestó el autor de libros como La oruga, Concierto en vivo, Como agua al regresar y Como sábanas blancas.

Durante su discurso, refrendó la importancia de la poesía para la vida. Dijo que ésta “suspende en todos la relación lineal del tiempo, implica una forma de percepción que nos pone en contacto con otras geometrías de pensamiento y cada quien vive eso de una forma intransferible en su vida, frecuentemente fuera de la literatura, una forma de ver, oír, probar, eso que desencadena el instante poético”.

El autor remarcó que la poesía “es el único equipaje que podía ser de utilidad para los muertos. El poeta no tiene ningún privilegio sobre los que no son poetas ni sobre los lectores, lo mejor de la poesía no está en la literatura, sino en la vida y luego tal vez, en la muerte”.

Por su parte, Jacobo resaltó que la obra poética de Castillo está llena de sentido del humor, rechaza lo solemne, se aleja de todo preciosismo y elitismo para encontrar un lugar en lo inmediato y cercano.

Regresó con toda la fuerza

La Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato vuelve este año “con toda su plenitud”, después de cancelarse en el 2020, pasar por una edición virtual y otra con ciertas restricciones por la pandemia de Covid, resaltó el rector de la institución académica, Luis Felipe Guerrero Agripino.

En esta ocasión, el encuentro que será del 23 de marzo al 2 de abril en la ciudad de Guanajuato, contará con más de 150 actividades y con la presencia de las universidades de Colima y Salamanca como invitadas de honor.

Rendirá homenaje al escritor Jorge Ibargüengoitia y al poeta David Huerta, que en vida fue cercano con la Universidad de Guanajuato, a la cual le donó 500 libros en el 2019, y tras fallecer, su familia le entregó cinco mil ejemplares.

Bajo el lema “Leer en comunidad”, el rector aseguró que el encuentro era la oportunidad para refrendar la importancia del libro como una expresión de libertad. “Es uno de los inventos más importantes de la humanidad, podrá transformarse, pero seguirá existiendo”, señaló.

Mientras que Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, rector de la Universidad de Colima, indicó que la feria era la oportunidad para sumar esfuerzos encaminados en acercar a la gente a los libros, la cultura y el arte. Puntualizó que el programa que tienen preparado tiene como objetivo vincular la educación, la cultura y el arte.