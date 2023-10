Llega el virtuoso saxofonista Walter Blanding al New York Jazz All Stars.

El próximo sábado 7 de octubre se presenta en la sala Roberto Cantoral la penúltima gala del New York Jazz All Star 2023 —ciclo de conciertos y conferencias realizado por DeQuinta Producciones en sociedad con Jazz at Lincoln Center/Wynton Marsalis— con la participación de Walter Blanding Quartet: Victor Gould, piano; Rodney Whitaker, bajo; Bryan Carter, batería.

Walter Blanding (Cleveland, 1971) fue estudiante de la Guardia School de Musica y Arte y continuó estudios en la Escuela de Investigación Social. Ha sido alumno de Billy Harper, Jimmy Cobb y de Reggie Workman, entre otros grandes instrumentistas. El álbum Tough Young Tenor (Blanding, Harris, Carter, Warfield, Williams) fue reconocido como uno de los mejores discos de jazz del año 1991, lo cual le abrió las puertas para acompañar a grandes figuras de la música estadounidense: Roy Hargrove, Isaac Hayes, Hilton Ruiz, Orquesta Count Basie, Marcus Robert, Wynton Marsalis y muchos más.

Actualmente, miembro de la Jazz at Lincoln Center Orchestra y del Wynton Marsalis Quintet, sobresale su depurada técnica y silbos de admirable dicción: Blanding es un tenor de ineludible referencia del jazz contemporáneo. Ha actuado, realizado giras y/o grabado con sus propios grupos y con artistas tan reconocidos como Roy Hargrove, Count Basie Orchestra, Illinois Jacquet. Big Band, Wycliffe Gordon, Marcus Roberts, Wynton Marsalis Quintet e Isaac Hayes entre otros.

Concierto que reúne a cuatro instrumentistas muy cotizados en los espacios del jazz de Nueva York, fogueados en giras internacionales y con una trayectoria como acompañantes de prestigiados ensambles y, otras veces, líderes de sus propios grupos. “Me he formado escuchando a Ellington, modelo para muchos músicos de la Lincoln Center. Admiro a Basie y a Henderson. El cuarteto cubre una variedad de tonalidades que van de Armstrong a Gillespie. Escarbamos en lo mejor, en lo más representativo de lo tradicional y lo moderno”, ha dicho Blanding.

“Entramo a la etapa final del ciclo New York Jazz All Stars 2023 con el saxofonista tenor y soprano Walter Blanding acompañado por tres músicos de gran influjo en los espacios del jazz estadounidense. Blanding es embajador de la Jazz Lincoln y nos trae un ensamble de atractiva prosodia y singular propuesta. Ha sido un año de mucha actividad, hemos llegado a la cifra de 225 conciertos en 10 años de trabajo bajo el lema: Primero la música”, comentó en breve conversación con La Razón, Eugenio Elias, director musical del New York Jazz All Stars.



Concierto Walter Blanding Cuarteto

Dónde: Sala Cantoral. Puente Xoco. Puerta A. Colonia Xoco. CDMX

Cuándo: sábado 7 de octubre, 2023

Horario: Primera función, 17:30 horas; segunda función, 20.30 horas

Boleto: 650, 750 y 850 pesos (De acuerdo a la posición de la butaca) Ficha:Concierto Walter Blanding Cuarteto

JVR