Mujeres rebeldes protagonizan cuentos

La narradora Liliana Blum (Durango, México, 1974) después de la aclamada antología personal Todas hemos perdido algo (2020), reaparece con el cuaderno Un descuido cósmico (Tusquets Editores, 2023) conformado con ocho relatos protagonizados por mujeres (solitarias, ancianas, migrantes, divorciadas, curanderas, vampiresas...) insertadas en un cosmos sórdido dibujado por índices mágicos y perturbadores.

Tramas que rondan lo sobrenatural en la develación de códigos alegóricos de la lucha por los derechos femeninos en espacios dominados por los varones. Ensueños fragmentados y esperanzas extraviadas intercedidas por hombres acosadores y violentos: las féminas de estas narraciones se ven obligadas a recurrir a la venganza.

“En estos cuentos muestro espacios donde las mujeres no son pasivas: se rebelan contra su rol ecuánime de víctimas. Aquí los infieles, acosadores, violentos y abusadores no quedan impunes, sobre ellos caen los arrojos de la venganza. Ellas no la pretenden, pero se ven conminadas a arroparse en las franjas de ese aliento en busca del desagravio”, expresó en conversación con La Razón Liliana Blum.

¿Rebelión en contra de las imposiciones masculinas? Rebelarse como una forma de resarcir todas las vejaciones históricas de la masculinidad. Los personajes del libro caminan por esas rutas.

¿Rebeldía que se da en los espacios domésticos? Ellas corren el velo de la infamia en su propio universo doméstico, lo hacen y subliman con sus actos situaciones terribles de convivencias.

¿Contigüidades con las novelas El monstruo pentápodo y Cara de liebre? No me alejo de las atmósferas de esas novelas, me atrevo a afirmar que el temperamento narrativo es el mismo. He querido siempre develar esos lados sombríos de la condición humana.

¿Presentación de ‘abuelitas tiernas’, amas de casa extravagantes, enfermeras de mal agüero, esposas traicionadas o vampiresas victimarias? Recurro a lo fantástico para configurar esos personajes que transitan por senderos oscuros y desconcertantes: desde una anciana relacionada con un alienígena, una esposa traicionada que busca consuelo en la brujería vudú, una anciana solitaria que juega con la ouija hasta esa mujer-vampiro que persigue a hombres acosadores.

¿El escritor Paulo Coelho aplastado por una vaca que cae del cielo? Coelho, según la protagonista del cuento que da título al libro, es el escritor más sobrevalorado de la literatura actual: mediocre narrador que ha alcanzado inmerecida celebridad; por eso muere aplastado por una vaca venida del cielo. Quizás una manera de venganza contra la mala literatura.

¿Desborde de humor negro? Sí, hay mucha ironía, atmósferas lúdicas, referencias, citas, asomo de parodias. Se despliega un tratamiento de la violencia desde lo sórdido con algo de suspenso, terror y coqueteos con la ciencia ficción. Estos cuentos están enmarcados en una total libertad expresiva, me divertí mucho en el proceso de la escritura.

¿Ilustraciones suyas como complementos de las tramas? Un regalo para mis lectores incondicionales. Dibujos cordiales, naturales, trazados desde mi sensibilidad que busca la claridad y el testimonio franco. Sí, un complemento juguetón.

“Un descuido cósmico”

La doctorzuela, para darme gusto y sacarme dinero, ordena una serie de estudios de laboratorio en sangre y el enfermero fino anotarlos en una libreta. Los dos prometen pasar más tarde para ver cómo sigue todo. Me dejan sola en la camilla, un poco indignada y llena de congoja al mismo tiempo. Cierro los ojos y los abro de repente, un juego que practicaba cuando era pequeña: siempre hay algo nuevo después de abrir y cerrar de ojos. Localizo una araña en el techo y una capa de polvo sobre la ventana. No es que tenga vista de águila, sino que la primera es enorme y la segunda más gruesa que los cristales de mis lentes. Giro la cabeza y veo un periódico que está sobre una mesita metálica junto a mí. Lo tomo para buscar el crucigrama y me estremezco al ver la primera plana:

Internacionalmente famoso escritor brasileño muere en trágica y bizarra circunstancia. Paulo Coelho, autor de El alquimista entre otros bestsellers, llegó al hospital sin signos vitales, luego de que una vaca suiza cayole encima mientras el maestro caminaba a orillas del lago de Ginebra. Debido a su enorme fama y en honra a sus millones de lectores, se hicieron esfuerzos extraordinarios, y más allá del deber, para revivirlo; sin embargo, las heridas causadas por el bovino volador fueron irreversibles. Autoridades helvéticas siguen investigando el misterioso suceso de la vaca que cayó del cielo y privó al universo de las letras de uno de sus más grandes exponentes.

Fragmento del cuento Un descuido cósmico, del libro homónimo

Un descuido cósmico