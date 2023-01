El NY Jazz All Stars festeja 10 años con atractiva cartelera

El ciclo New York All Stars llega a su décimo aniversario con una atractiva cartelera mensual de galas jazzísticas en el Centro Cultural Roberto Cantoral que inicia el próximo sábado 11 de marzo y concluye el sábado 11 de noviembre del 2023. Siete conciertos distribuidos durante el año con las actuaciones de destacados instrumentistas de la Gran Manzana que llegan a México bajo el auspicio de la orquesta Jazz at Lincoln Center dirigida por el trompetista Wynton Marsalis.

Este año llegan los ensambles Theo Croker Quartet (sábado, 11 de marzo), Benny Benack III Featuring Bria Skonberg Quintet (sábado, 22 de abril), Alexa Tarantino Quartet (sábado, 20 de mayo), Sean Mason Quartet (sábado, 17 de junio), Thana Alexa: ONA y Antonio Sánchez como invitado especial (sábado, 9 de septiembre), Walter Blanding Quartet (sábado, 7 de octubre), Christian McBride’s New Jawn (sábado, 11 de noviembre).

“Arribamos a diez años de traer a México a los más destacados músicos del jazz de Nueva York en un despliegue de más de 80 conciertos que han tenido gran repercusión en el público mexicano. El propósito ha sido divulgar el jazz entre los jóvenes y lograr un acercamiento al género de diversos espectadores. Durante estos años hemos visto como la audiencia ha crecido con la asistencia de jóvenes músicos mexicanos y un público crítico que aprecia el buen jazz”, comentó en entrevista con La Razón, Eugenio Elías, curador musical del programa.

¿Determinante la colaboración de Jazz at Lincoln Center de Wynton Marsalis? Así es. Marsalis ha apuntalado desde el primer año al proyecto en la coordinación de los instrumentalistas que se han presentado en estos años. Marsalis, además de ser un gran trompetista, compositor y director de orquesta, le interesa mucho la divulgación del jazz, de ahí su apoyo incondicional a este evento.

El jazz toma fuerza en estos años iniciales del siglo XXI. Ya no es un género de minorías, se impone entre diversidad de oyentes deseosos de apreciar la buena música

¿Instrumentistas de primera línea? Elenco de talento indiscutible: el trompetista Theo Croker ha grabado siete discos con varias nominaciones a los Premios Grammy; Benny Benak, otro trompeta de sorprendente virtuosismo. Thana Alexa, vocalista de exploraciones experimentales con raíces en el jazz y el soul y contemporáneo. Alexa Tarantino, compositora y espectacular saxofonista estadounidense, nombrada una de las 5 mejores saxofonistas por JazzTimes. Walter Blanding, saxofonista de la Jazz at Lincoln Center; qué decir del pianista Sean Mason, quien, desde el gospel, el soul y el R&B despliega cadenciosas melodías de potente sonoridad; Christian McBride, fabuloso bajista y compositor ganador de ocho Grammys, considerado como una de las figuras más importantes en los escenarios del jazz internacional desde hace más de 20 años. La nómina de este año está conformada por extraordinarios jazzistas.

¿Un 2023 ‘sincopado’? Sí, muy movido. El jazz toma fuerza en estos años iniciales del siglo XXI. Ya no es un género de minorías, se impone entre diversidad de oyentes deseosos de apreciar la buena música.

Ciclo New York All Stars 2023