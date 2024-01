Piden a Secretaría de Cultura respuestas claras sobre impagos

El director José Alberto Gallardo, quien en noviembre pasado presentó una lectura dramatizada en el Complejo Cultural Los Pinos, pidió a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, que dé “respuestas claras” y pidió agilizar las gestiones para depositar los pagos prometidos para el mes de diciembre.

“Es una constante, no sólo es de este Gobierno, desde que tengo memoria, tengo en la profesión desde hace 20 años y siempre ha sido así, aunque nunca como ahora, nunca con tanto tiempo de retraso y con tanta incertidumbre.

“Creo lo que se tendría que hacer es que la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, tuviera la decencia de dar respuestas claras, de gestionar lo que tenga que gestionar, y por otro lado, modificar las formas de contratación, porque son tan burocráticas”, señaló a La Razón el también dramaturgo.

José Alberto Gallardo, Dramaturgo y director

De acuerdo con el vocero de la Secretaría de Cultura, Manuel Zepeda Mata, actualmente hay nueve proyectos a los que la dependencia les adeuda por trabajos que presentaron el año pasado. “Estamos esperando que el pago se realice entre miércoles y jueves de esta semana”, informó ayer a este diario.

José Alberto Gallardo dijo que tanto él como el elenco que participó en la lectura dramatizada esperan sus honorarios y que al ser una producción menor no han tenido mayores afectaciones, pero no pueden seguir esperando.

“Lo que resulta problemático es que estas personas crean que estos pagos que uno recibe son como extras, como si uno viviera de otra cosa siempre; como cualquier ciudadano, uno empieza a caer en otros problemas, deudas, intereses, esto acaba siendo un mecanismo de opresión, que es mantener a las personas amarradas para que no se puedan mover porque no reciben su pago, lo que hacen es contraer deuda en la mayoría de los casos, o estar totalmente detenidos, eso me parece terrible”, expresó.

Dijo que, si bien las personas que han atendido a los afectados han hecho lo posible por solucionar el problema, se requiere la intervención de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto.

“Hay muchos niveles de interlocución, podría afirmar que con los funcionarios y funcionarias con quienes uno habla, la comunicación ha sido cercana, fluida, de mucha atención; funcionarios del Centro Nacional de las Artes, del Helénico, el problema es que se topan con pared, porque ya no tienen manera de dar una certeza, porque tampoco a ellos les dan una certeza, la respuesta es que el dinero lo está deteniendo Hacienda”, comentó José Alberto Gallardo.

Recientemente, artistas de 18 colectivos veracruzanos protestaron por los adeudos de trabajos que hicieron entre mayo y junio del 2023 como parte del programa Alas y Raíces, que pertenece a la Secretaría de Cultura.

El Diario de Xalapa informó que a los colectivos afectados les han prometido en cinco fechas el pago, pero éste no ha llegado, incluso ayer continuaban esperándolo a las 11 horas cuando fueron consultados. Les habían comentado que les liquidarían los adeudos ayer.