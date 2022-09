Rosa Montero: La dictadura de la normalidad es muy cruel

En Querétaro, Querétaro

La reconocida escritora y periodista española Rosa Montero asienta en su más reciente libro El peligro de estar cuerda, que “todos somos rarunos”, unos más que otros, por eso considera que “la dictadura de la normalidad es muy cruel” y más aún en tiempos de pospandemia en los que se quiere “volver a la normalidad”. Ve cómo los niños han tenido que regresar a los colegios y se enfrentan a un mundo que ha cambiado, pero que anhela ser como antes, que pone al frente lo “normal”.

Ve positivo que derivado de la crisis sanitaria del Covid-19 se haya “salido del armario” el tabú de la salud mental y los trastornos de la mente, pero señala que aún falta darle una patada a esa rendija que se ha abierto, para que hablemos de estos temas, para hacerlos presentes como parte de nuestra vida, que la “diferencia sea lo normal”.

“Por culpa o gracias a la pandemia que ha empeorado tanto la salud mental, el tabú que se estaba pisando para que no saliera eso ha salido por los aires como una tapa por el vapor, se ha abierto sólo la rendija de la puerta y tenemos que terminar de abrirla a patadas, hay que insistir para normalizar esa parte de nuestra vida que es la salud mental y el trastorno mental”, afirmó en entrevista con La Razón la escritora, quien está de visita en México para formar parte del Hay Festival Querétaro.

Los trastornos mentales, cuáles son los límites de la locura y la cordura y cómo funciona el cerebro son preocupaciones que han atravesado la obra de Rosa Montero, pero en El peligro de estar cuerda, libro que define como “un artefacto literario sobre creación y locura”, es en el que se dedica de lleno a compartir toda esta indagación que comenzó después de los 16 años, cuando sufrió su primer ataque de pánico, una condición que ella define como “ir a una dimensión desconocida”.

Este libro no es en absoluto testimonial, no digo, a mí me pasó, digo: nos pasa esto. Cuando digo algo mío lo pongo en paralelo con otros autores que les ha pasado lo mismo, estoy tratando de investigar mi cerebro como uno más entre todos

Rosa Montero, Escritora

“En mi clase social no ibas al psiquiatra, estoy hablando de una España franquista, me pasé los ataques de pánico a pelo, sin tomar un solo ansiolítico. Quería ser periodista, pero decidí estudiar psicología para saber qué me pasaba, empecé a tener un interés extremo en ver cómo funcionaba mi cerebro, cuáles son los límites de la cordura y la locura, eso de toda la vida, es un tema mío”, compartió.

Montero, quien ahora sabe que está dentro del 15 o 20 por ciento de las personas en el mundo que tiene “la cabeza sin podar” con una “falla en el cableado del cerebro”, señaló que ha podido escribir este libro porque es en este momento en que le llegó una especie de “telegrama” desde su inconsciente.

“No decides los libros e historias que escriben, las historias te escogen a ti, entonces cosa de hace cuatro años, recibí un telegrama mental, es un telegrama que te manda el inconsciente, un día te dice: ‘va a ser el momento del próximo libro, va a ser un artefacto literario sobre creación y locura’, y tú respondes, ‘a la orden, vale’ —cuenta entre risas—; es como una revelación”, contó.

La periodista, tras la charla con La Razón. Foto: Adriana Góchez, La Razón

Fue entonces cuando regresó a las lecturas que ha hecho, a las historias de creadores que ha seguido relacionadas con la locura y a la propia indagación de su mente.

“Tu inconsciente es más sabio que tú, te va diciendo lo que puedes ir haciendo, entonces me puse a releer los libros que me habían interesado antes, a lo largo de mi vida, tomando notas, me puse a leer libros de otros autores, de otros especialistas, a hacer una indagación más sistemática de mi psique, porque una de las vías del conocimiento del mundo es el autoanálisis: tienes que autoanalizarte como si fueras un escarabajo visto por un entomólogo, te tienes que convertir en un espécimen de estudio”, dijo.

Rosa Montero, quien ha entregado historias como La carne, La loca de la casa y Crónica del desamor, adelantó que ya trabaja en tres nuevos libros, pues ese “cabeza sin podar va a tope”.

“Espero me quede muchísimo por contar, yo no sabría vivir sin escribir, espero que no se termine”, finalizó sonriente la escritora.

