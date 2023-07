¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX 21 al 23 de julio?

La canícula se resiente en este penúltimo fin de semana de julio. Las mujeres desempolvan las sombrillas de colores y caminan por las calles cobijadas bajo su sombra. Vacaciones escolares: los jóvenes han invadido las playas de Acapulco, Quintana Roo, Oaxaca y otros destinos marítimos. La Ciudad de México continúa en su rutina: sugerimos aquí algunos eventos culturales, artísticos y recreativos desplegados en algunos de sus espacios para disfrutar en familia o con amigos.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX?

1. Presentación del libro En el armario no hay lugar para monstruos

El joven poeta y guitarrista mexicano Ricardo Arenas (Ciudad de México, 1994) presenta su cuaderno ‘En el armario no hay lugar para monstruos’ acompañado por la también poeta Roxana Elvridge-Thomas. Volumen ganador del Premio Nacional de Poesía Rodulfo Figueroa 2020, que otorga la Secretaría de Cultura del Estado de Chiapas. Actividad literaria-musical complementada por un concierto de jazz con la participación de los instrumentistas Ricardo Arenas (guitarra) e Iván Vivanco (saxofón).

Dónde: Círculo de Poesía Libros. Xicoténcatl 270. Colonia del Carmen. Coyoacán. CDMX

Cuándo: sábado, 22 de julio, 2023

Horario: 18:00 horas

Entrada libre

Presentación del libro 'En el armario no hay lugar para monstruos'. Foto: Especial

2. Exposiciones de Fotografía en CDMX

La fotografía es considerada el octavo arte (curioso, porque apareció antes del cine que es considerado el séptimo), y en la CDMX se le brinda todo el honor que merece en varios recintos en diversas exposiciones. Si quieres pasar un rato viendo galerías de fotos, aquí sugerimos dos imperdibles:

ICONS: Steve McCurry

Steve McCurry es un famoso fotoperiodista que ha capturado imágenes realmente poderosas y que han trascendido por años. Seguro lo recuerdas por la increíble mirada de Sharbat Gula, la niña afgana que ha sido portada de National Geographic por varios años. Estará disponible por una corta temporada en el Museo Franz Mayer.

Avenida Hidalgo 45, Centro Histórico. Martes a domingo de 10:00-17:00 horas.

Centro de la imagen

Esta, aparte de ser la casa de un gran acervo de fotografías de la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, también es la sede de dos importantes exposiciones: la Bienal de Fotografía y Fotoseptiembre / Festival Internacional de Fotografía de México. También es importante mencionar que en su colección no sólo hay fotografías mexicanas sino de toda Latinoamérica, así como una impresionante biblioteca de libros de autor, foto-libros, catálogos de exposiciones, manuales, monografías y publicaciones de teoría y crítica.

Plaza de la Ciudadela 2, Centro Histórico. Martes a domingo. De 11:00 a 17:00 horas.

Exposiciones de fotografías. Foto: Especial

3. Diásporas de Tristezas. Danza

Diásporas de tristezas, formado por coreografías de dos creadores, uno polaco y otro israelí, forma parte de la Temporada de Danza 2023 Palacio en Movimiento. Esfuerzo binacional que busca abrir puertas entre países y ser empáticos con los abatimientos que ha vivido la humanidad. Actividades para recordar el 80 aniversario del Levantamiento del Gueto de Varsovia. Estreno mundial de la coreografía 'Der Moment', de Jacek Przybyłowicz, de Polonia; y el estreno en México de 'Until.With/Out.Enough', de Itzik Galili, de Israel: obras que asumen el compromiso de reflexionar acerca de la experiencia de sufrimiento vivida por ambas naciones, la judía y la mexicana, compartiendo una propuesta artística desde una posición conceptual más universal que habla de la pérdida y el dolor que deja la tragedia del exterminio.

Dónde: Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. Centro Histórico. CDMX

Cuándo: Sábado 22 de julio, 2023

Horario: 19:00 horas

Boleto: 80, 160, 200, 220 y 250 pesos

Diáspora de tristezas. Foto: Especial

4. Jazz y Gastronomía

El Centro Cultural El Convite anuncia la programación de los conciertos de fin de semana. Ofertas de platillos gourmet elaborados por el chef Alberto Aguilar para saborear bajo la sonoridad de destacados ensambles de jazz.

Viernes de Cena y #jazzgourmet

Grupo Aguamala, fundado en Playa del Carmen por el baterista, compositor y productor Fernando Toussaint, Bernardo Ron, Enrique Pat y Luis Ernesto López en 2004. Fusión de rock y funk, considerada por los medios especializados como uno de los proyectos más significativos de la escena del Jazz mexicano contemporáneo . Ha compartido escenario con artistas de talla nacional e internacional como Eugenio Toussaint, Tower of Power, Mark Aanderud, Big Band Jazz de México/Armando Manzanero, Ginno Vanelli y Herbie Hancock, entre otros. Aguamala cuenta con 7 producciones discográficas propias, también ha participado en grabaciones con la cantante Eugenia León.

Viernes 21 de julio, 20:00 horas. (Cuota de recuperación: 100 pesos)

Sábado de Comida #jazzgourmet

Luis David G C

Sábado 22 de julio. 15:00 horas

Sábado de Cena y #jazzgourmet

Bakam Craxa

Sábado 22 de julio, 20:00 horas

Dónde: El Convite. Ajusco 79 bis. Colonia Portales Sur. CDMX. Entrada libre

Aguamala se presentará en El Convite. Foto: Especial

5. Disney on Ice. Frozen y Encanto

Esta producción reúne por primera vez sobre la pista de hielo a dos de las historias más exitosas del mundo mágico de Disney en la última década: 'Frozen' (2013), ganadora de dos premios Óscar a Mejor película de animación y Mejor canción original por "Libre soy" (Let It Go), y 'Encanto' (2021), galardonada con el Óscar a Mejor película de animación y el Globo de Oro a Mejor película animada.

Dividido en dos actos, el espectáculo recorre los helados escenarios de Frozen y los cálidos paisajes de Encanto. La primera parte cuenta el viaje de Anna, Olaf, Kristoff y Sven para encontrar a Elsa, cuyos poderes desatan un eterno invierno que amenaza al verano. La segunda parte se traslada a un pueblo montañoso de Colombia, donde Mirabel y sus hermanas Isabela y Luisa se reúnen para salvar su mágico hogar.

Disney on Ice: Frozen y Encanto tiene como maestros de ceremonias a Mickey y Minnie Mouse, quienes son acompañados por sus amigos Donald y Goofy, así como otros personajes que forman parte del famoso estudio de animación. Por aproximadamente dos horas los asistentes cantan y bailan con sus temas favoritos de Disney y divertidas coreografías.

Dónde: Auditorio Nacional. Reforma 50. Bosque de Chapultepec. CDMX

Cuándo / horarios (Funciones en lo que resta de julio, 2023): Miércoles 26, jueves 27, viernes 21 y 28, 16:00 y 19:30 horas; sábado 22 y 29, domingo 23 y 30, 12:00, 16:00 y 19:30 horas.

Boleto: de 375 a 4125 pesos

Disney On Ice. Foto: Especial

leer más Mundo mágico de Frozen y Encanto llegan con Disney On Ice

6. VII Semana de cine brasileño en la Cineteca Nacional

Hasta el 27 de julio, el público podrá conocer las producciones más recientes que los cineastas contemporáneos de Brasil han realizado en los últimos años; quienes muestran en sus narrativas, temáticas de índole social, política y cultural que reflejan el contexto social de Brasil y Latinoamérica. Para hacer una introspección a las principales problemáticas que ocurren en Brasil, los cineastas expuestos en esta muestra analizan la desigualdad, la pobreza, la violencia urbana, la corrupción y la diversidad cultural partiendo de la crítica y la reflexión en torno a historias que pueden ser reales y que son llevadas a la pantalla grande.

Entre la programación de esta edición, destacan producciones como 'Curral' de Marcelo Brennand, un drama social que pone sobre la mesa la insensibilidad que se maneja en la vida política del Brasil, al lucrar con el agua en una campaña política. La multipremiada 'Saudade', de Haroldo Borges, que relata la vida de un adolescente con debilidad visual, obligado a percibir la vida de otra manera.

La lista continúa con 'El viaje de Pedro' de Laís Bodansky, un drama sobre el regreso a Portugal de quien fuera el emperador de Brasil en el siglo XlX; y 'Matorral seco en llamas' de Adirley Queirós y Joana Pimenta, una de las cintas más reconocidas de este año, pues expone la violencia que se vive en las favelas y la cruda realidad social de este país en un tono cómico, testimonial y a la vez ficticio.

Cintas que forman parte de la selección 2023:

CURRAL - Dir. Marcelo Brennand, 2022 SAUDADE FEZ MORADA AQUI DENTRO - Dir. Haroldo Borges, 2022 LA FIEBRE - Dir. Maya Da-Rin, 2019 EL VIAJE DE PEDRO - Dir. Laís Bodanzky, 2022 EL LIBRO DE LOS PLACERES - Dir. Marcela Lordy, 2021 RÍO DE LOS DESEOS - Dir. Sérgio Machado, 2022 GYURI - Dir. Mariana Lacerda, 2019 ÃJÃÍ: EL JUEGO DE CABEZA DE MYKY Y MANOKI -Dir. André Lopes y Typju Myky, 2018 MATORRAL SECO EN LLAMAS - Dir. Adirley Queirós y Joana Pimenta, 2022

Dónde: Cineteca Nacional. Avenida México-Coyoacán S/N. Barrio de Xoco. CDMX

Boleto: 60 pesos

Semana de cine brasileño en la Cineteca Nacional. Foto: Especial

7. La Bella Durmiente. Teatro

El cuento original de 'La Bella Durmiente' que todos conocemos, tiene como base un cuento de hadas de tradición oral titulado 'Sol, Luna y Talia', publicado en 1636 por el escritor y poeta italiano Giambattista Basile dentro del Pentamerón, libro de cuentos de hadas escrito en idioma napolitano. La versión más popular de La Bella Durmiente la realizó el escritor francés Charles Perrault, influido con elementos de los hermanos Grimm. En la versión original de Giambattista, el popular personaje de Maléfica no existe, en su lugar existen unos astrólogos de la región que son quienes predicen que la princesa Aurora se pinchará el dedo con el huso de una rueca o con la espina de un árbol.

Una de las escenas más icónicas de la versión de Disney es el beso que le da el Príncipe a la Princesa para despertarla, con la profecía de que “sólo el beso del verdadero amor” lograría despertarla. ¿Pues qué creen? Que esto tampoco existe en la versión de Perrault, de hecho, es mucho más “aburrido”. En este cuento el Príncipe llega a la torre, se hinca a lado de la princesa y por arte de magia ella despierta, cerrando así la maldición y terminando la historia, no existe nunca el beso entre ellos.

En la película de Disney todo el alboroto del hechizo de Aurora transcurre en un abrir y cerrar de ojos, mientras que en la versión de Perrault transcurren 50 años hasta que el príncipe la encuentra. Cabe destacar que ella no envejece gracias a la magia de las hadas. En la versión original de Giambattista no se sabe con exactitud cuánto tiempo ocurre desde el pinchazo hasta el despertar de la princesa.

Dónde: Centro Comercial Manacar. Insurgentes Sur 1457, Colonia. Insurgentes Mixcoac. CDMX

Cuándo: Sábado, 22 de julio, 2023

Horario: 13:00 horas

Entrada libre

La Bella Durmiente, obra de teatro. Foto: Especial

8. Galas de Concertistas 2023

Presentación de la segunda Gala de Concertistas 2023 en la que se conmemora el centenario del natalicio de György Ligeti y el natalicio 150 de Serguei Rajmáninov. En este programa participarán, en primer lugar, el Quinteto de Alientos de Bellas Artes con la Suite, de Oscar Lorenzo Fernández y las Seis bagatelas para quinteto de alientos, de György Ligeti, piezas que son consideradas su primera obra de música de cámara y con las que se recordará a este afamado compositor húngaro en el centenario de su natalicio.

A continuación, Zulyamir Lopezríos, acompañada en el clavecín por Raúl Moncada, presentarán las obras 'Alma mia' e 'Intorno all´idol mio', de Marco Antonio Cesti, y Augellin vago e Canoro, de Francesco Gasparini, ambos compositores pertenecientes al barroco italiano. Erik Cortés Alcántara y Carlos Adriel Salmerón Arroyo celebrarán el 150 aniversario del natalicio de Serguei Rajmáninov, con las Seis piezas para piano a cuatro manos, Op. 11, también conocidas como 6 Morceaux, op.11, compuestas en 1894.

Para finalizar, el Cuarteto de Cuerdas de Bellas Artes y la maestra Guadalupe Parrondo ofrecerán el Quinteto para piano en Sol menor, Op. 57, de Dmitri Shostakovich, quien lo escribió en 1940 para el afamado Cuarteto Glazunov, entre la sexta y la séptima sinfonía.

Estas galas anuales se constituyen como una muestra representativa de la incansable labor que realizan los concertistas a lo largo del año, dando prueba de su virtuosismo ante el público del máximo recinto cultural de nuestro país.

Dónde: Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. Eje Central y Avenida Juárez. CDMX

Cuándo: Domingo, 23 de julio, 2023

Horario: 17:00 horas

Boleto: 40, 70 y 90 pesos

Gala de concertistas 2023. Foto: Especial

9. Ceremonia del ingreso de Cristina Rivera Garza a El Colegio Nacional

Por la originalidad de su voz, el aliento poético de su escritura y la sugerente mezcla de lo literario con las ciencias sociales, la escritora Cristina Rivera Garza ha sido electa para ingresar a El Colegio Nacional. A través de su literatura, la autora de 'El invencible verano de Liliana' se ha ocupado de temas actuales y relevantes como la migración, la frontera, la salud mental, los feminicidios, la necropolítica y la identidad, entre otros.

El ingreso de Cristina Rivera Garza a El Colegio Nacional es un reconocimiento a su valiosa contribución a la literatura y su destacado papel como intelectual en la sociedad mexicana. Su lección inaugural, titulada Escribir con el presente: archivos, fronteras, cuerpos, estará precedida por la salutación de Adolfo Martínez Palomo y respondida por Juan Villoro, miembros de El Colegio Nacional.

Dónde: El Colegio Nacional. Donceles Centro Histórico. CDMX

Cuándo: Viernes, 21 de julio, 2023

Horario: 18:00 horas

Entrada libre

Cristina Rivera Garza. Foto: Especial

