La era de la supernova, una historia sobre el futuro de la tecnología

Los amantes de la ciencia ficción están de plácemes con la llegada a México de La era de la supernova (Ediciones Nova, 2022), de Cixin Liu (Yangquan, China, 1963), uno de los más prolíficos escritores del género en China con reconocimiento internacional (ganador en nueve convocatorias del Premio Galaxy). Ha vendido cinco millones de ejemplares de sus libros en todo el mundo hasta convertirse en el protagonista de uno de los mayores éxitos editoriales de los últimos años.

Con la aparición de Maestro rural (2001), La esfera luminosa (2004), La tierra errante (2019) y, sobre todo, Trilogía de los tres cuerpos (2006–2010), Cixin Liu concibió una singular trama en la ciencia ficción asiática: sus textos se enfocan principalmente, en la presencia determinante de China en el futuro del mundo. La crítica especializada lo coteja con los escritores Arthur C. Clarke y Philip K. Dick. “La respuesta de China a Arthur C. Clarke”, suscribió en 2003 el acreditado semanario The New Yorker.

La era de la supernova aborda cómo una ‘explosión estelar’ de alta energía llega a la Tierra y todos los adultos mayores de 13 años mueren al ser dañados sus cromosomas: inicio de una nueva era sin adultos. Relato-fábula que discurre en torno al acelerado progreso técnico inexplicable para los mayores y sobre la fase convulsa de la humanidad que arrumba solitaria en el universo sin un proyecto que la pueda alejar de las sombrías pretensiones de los mercaderes tecnológicos.

“Soy lector obsesivo de ciencia ficción, descubrir a Cixin Liu ha sido extraordinario por los nuevos elementos que ha aportado al género desde una óptica muy singular en las coordenadas de la era cuántica y en la pregunta de cómo será realmente el futuro de la humanidad. Desde la publicación de El bosque oscuro, segundo volumen de Trilogía de los tres cuerpos, los adictos a la ciencia ficción fuimos testigos de la aparición de un relator singular con innovadora mirada narrativa desde los influjos de Dick y Clarke”, comentó en entrevista con La Razón el investigador de la UNAM, Alejandro González Acosta, lector incondicional de libros de ciencia ficción.

¿Cuáles son los factores que hacen de La era de la supernova un texto innovador dentro de la ciencia ficción? Lo primero sería, la forma en que Liu aborda el asunto. Hay mucho lirismo en el despliegue de su discurso narrativo. El cielo brilla cuando esa nueva estrella florece y los adultos mueren. Balance desfavorable hacia en mundo nuevo sin adultos. Los niños que reciben el legado de sus padres imaginan un futuro mejor, pero están amenazados por oscuros instintos que también han heredado.

¿Exploración en el acontecer fantástico de la tecnología actual? Sí, esta novela es una obra sustancial para pensar sobre el futuro de la tecnología sumido en un conflicto cultural y político que ha llegado al videojuego, al mundo editorial, al cine, la televisión y las series. Liu desde una ‘supuesta pureza’ ha roto con los esquemas del género.

¿Mirada pesimista sobre el porvenir de la humanidad? Mirada visionaria sobre el avance de las nuevas generaciones en un contexto que se va haciendo incomprensible para los adultos. Vemos como los jóvenes manejan los teléfonos celulares y las computadoras con total destreza; nosotros a veces, no podemos entender la complejidad de esas tecnologías digitales.

¿Desafío leer a Cixin Liu? El lector se topa con un escritor cabal comparable al Verne de Viaje al centro de la tierra, por ejemplo. Hay que leerlo con absoluta libertad. Ha sido para mí un reto que me arrogo por el enorme deleite estético, filosófico y, sobre todo, espiritual que me han deparado sus historias.

La era de la supernova