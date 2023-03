Voz en Punto festeja 30 años de difundir la música mexicana

El ensamble vocal Voz en Punto, que irrumpió en la escena cultural como una innovadora propuesta musical a capela y que ha sido alabado por figuras como Carlos Fuentes y Armando Manzanero, celebra 30 años de trayectoria y de difundir la música de nuestro país en diversos territorios a través de su canto.

“Fuimos pioneros de este tipo de ensambles vocales a capela. Voz en Punto lo que hizo fue arreglos vocales muy lúdicos, lo que sorprendió fue el manejo escénico, todo el espectáculo que se hacía a partir del canto a capela, nos fue dando un sello muy grande, además de llevar la cultura de México al lenguaje a capela, esto nos hizo recorrer tantas partes del mundo”, dijo a La Razón José Galván, director del ensamble.

Galván, quien se encarga de los arreglos vocales señaló que a lo largo de estos años ha sido fundamental ser fiel a la esencia de cada una de las canciones que interpretan, que van desde piezas del siglo XVII hasta de la actualidad.

“Lo primero es captar la esencia de la canción, me gusta mucho respetar la esencia de las piezas, que quienes van a hacer esas voces disfruten mucho de la línea melódica que van a hacer, aunque luego me quieren medio ahorcar, por ejemplo, en el ‘El Tilingo Lingo’”, la soprano siempre me reclama porque es muy rápida, creo que es muy bonito de Voz en Punto que son arreglos muy difíciles de cantar, pero fáciles de escuchar”, indicó.

Si bien Voz en Punto llegó a sus 30 años de trayectoria en el 2020, hasta ahora ha podido festejar con una serie de conciertos por todo el país. El recorrido que hará inicia hoy en el Teatro de la Ciudad en La Paz, Baja California Sur, con la gala Voz en Punto: 30 años inspirando.

“Incluiremos un poco de todo, la primera parte será música virreinal y en lenguas indígenas, así vamos llegando a los sones, algo de la música de Cri-Cri, que ha sido una parte importante de nuestro repertorio”, adelantó.

En el tour incluirán ciudades como Guanajuato, Morelia y la Ciudad de México. En el extranjero se presentarán por primera vez en el Festival Internacional Asunción a Voces, en Paraguay y después irán al Festival Internacional Gioia Por eso Cantamos, en Colombia.

En el universo de Cri-Cri

José Galván compartió que este año comenzarán a trabajar en la segunda parte del disco dedicado a Francisco Gabilondo Soler, un álbum que realizarán con Tiburcio Gabilondo, hijo del compositor.

“Esperamos que tenga tanto éxito como el primero. El repertorio lo vamos a elegir con él, incluiremos algo de los clásicos, pero procuramos meter piezas no tan conocidas, pero muy bonitas para dar a conocer la música de Cri-Cri que no toda está grabada o no ha tenido difusión”, contó Galván.