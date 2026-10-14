Barça, en sólo 10 juegos, suma 44 goles en la campaña

Barcelona se metió a la cancha del Galatasaray en Turquía para la segunda jornada de la Champions League, compromiso que inició perdiendo el equipo de Hansi Flick, pero gracias a las individualidades de sus jugadores logró darle la vuelta al marcador para sumar su segunda victoria en la Liga de Campeones.

Con este resultado, el actual campeón de España llegó a 44 anotaciones en la presente temporada en 10 compromisos; es decir, que tienen un promedio de 4.3 tantos por juego. Además de que en siete cotejos han marcado cuatro o más dianas, siendo un equipo determinante al momento de ir al ataque.

El tablero se abrió al minuto 28 de juego cuando el equipo local le hizo daño al Barcelona con un contragolpe. Aleksey Batrakov recibió la esférica desde la banda izquierda por parte de Rafael Leao, con una definición de primera intención y con ayuda de un desvío de la defensa, terminó marcando el primer tanto.

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El Galatasaray sorprendió al minuto 36 al conseguir su segundo gol desde un tiro de esquina, pero un fuera de lugar de Baris Alper Yilmaz invalidó la acción de los locales. El conjunto culé supo sobreponerse y a dos minutos de llegar a los 45′ reglamentarios, Joao Cancelo, dentro del área, logró marcar el empate para los visitantes.

Hansi Flick tuvo una charla con sus jugadores en el medio tiempo y el equipo español salió en una mejor versión en busca de la victoria. Primero fue Lamine Yamal, quien mandó un servicio al corazón del área, donde apareció Fermín López para empujar la pelota con la cabeza.

Tres minutos después, al 53′, Anthony Gordon remató al primer poste de la cabaña rival y logró el tercer gol de los blaugranas, a pase de Lamine Yamal.

Karim Adeyemi fue el encargado de cerrar el marcador del partido. El delantero alemán aprovechó el error de la defensa del Galatasaray para sacar un remate de volea con su pierna derecha y colocar la número cinco al poste más lejano del arquero rival.

El Barcelona llega a diez victorias en la temporada de forma consecutiva. El equipo de Hansi Flick ha ganado todos los partidos que ha disputado en esta campaña en las dos competiciones que están disputando, LaLiga y la Champions League, pues aún falta que inicien su participación en la Copa del Rey y arranquen la Supercopa de España.

Se viene un calendario apretado para los blaugranas, su siguiente cotejo será ante el Real Betis en La Cartuja el 17 de octubre, tres días después visitarán el Parque de los Príncipes para verse las caras con el PSG en la Champions League y el 25 del mismo mes tienen el Clásico contra el Real Madrid en el Camp Nou.

En otro partido llamativo de la jornada de ayer, el Atlético de Madrid comenzó ganando el partido ante el Manchester United desde el primer minuto de juego.

La expulsión de Leny Yoro en el segundo tiempo encaminó la victoria para los colchoneros y a diez minutos del final apareció Ademola Lookman, quien salió del banquillo, para marcar el segundo y último tanto del juego.