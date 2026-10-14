Kang y Lise Klaveness, candidatas para la FIFA

Las posibles presidentas en sesiones de fotos con sus clubes.

El futuro de Gianni Infantino al frente de la FIFA es incierto, pues información de The Times and Sunday Times señala que las directivas Michele Kang y Lise Klaveness serían las candidatas de la UEFA a la presidencia del ente rector del futbol.

La Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA) es la principal confederación del balompié que se ha opuesto a la reelección de Infantino como presidente y buscará que una mujer asuma el control de la FIFA, aunque las candidaturas aún no se han hecho oficiales.

Michele Kang es una magnate surcoreana y dueña de la primera gran multipropiedad de equipos de futbol femenil, que incluye al OL Lyonnes de Francia, al London City Lionesses de Inglaterra y al Washington Spirit de Estados Unidos.

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El Dato: Jules Rimet, el primer presidente de la FIFA, es el mandatario que más tiempo ha pasado en el cargo, 31 años, desde 1921 hasta 1954. Fue reelegido por crear el Mundial.

Kang es una de las grandes promotoras e inversoras del futbol femenil. En 2022 se convirtió en accionista mayoritaria del equipo estadounidense y, en 2024, se unió a los conjuntos inglés y francés. Desde 2025 también funge como presidenta del OL Lyonnes.

Por otro lado, Lise Klaveness conoce bien el futbol femenil, pues jugó en la liga de su país y fue seleccionada nacional. Actualmente es presidenta de la Federación Noruega de Futbol y una de las voces más críticas de la gestión de Gianni Infantino.

Desde 2022, Klaveness cuestionó que la Copa del Mundo de ese año se celebrara en Qatar, debido a los informes sobre el maltrato de los trabajadores migrantes. Recientemente, también criticó la elección de Arabia Saudita como sede del Mundial 2030.

La fecha para conocer al futuro mandamás del organismo es el 18 de marzo de 2027, cuando se celebrarán las elecciones durante el Congreso de la FIFA en Rabat, Marruecos.

El próximo viernes 18 de noviembre es el último día para recibir candidaturas a la presidencia de la FIFA. Los aspirantes necesitan el respaldo por escrito de al menos cinco federaciones miembro de la FIFA para que los consideren.

21 Asociaciones nacionales tiene la FIFA, más que la ONU

Tras su intento de vender la Copa del Mundo, han surgido varias polémicas que comprometen su gestión como rector del máximo organismo del futbol mundial.

Martyn Ziegler, periodista que reveló el plan de Infantino de vender el Mundial, informó que cobró un salario extra de 1.7 millones de dólares que la FIFA nunca reportó en sus informes financieros. Además, el diario Le Monde dio a conocer que el rector del balompié mundial pagó poco menos de 4 millones de dólares en 2025 para rentar una oficina en la Trump Tower durante siete años y nunca la ocupó.

Con el tiempo, las opciones de que Gianni Infantino sea reelegido como presidente de la FIFA se reducen, pues las polémicas que se suman a su historial no son menores.

Con el dinero que recibió por fuera de la FIFA, el presidente italo-suizo compró una mansión en la ciudad de Miami, Florida, además de las oficinas en la Trump Tower, que a la fecha siguen vacías.

Las elecciones para escoger al nuevo presidente de la FIFA se llevarán a cabo en 2027 y los contendientes comienzan a postularse. La UEFA ya tiene un plan para que Gianni Infantino no continúe al frente del máximo ente del futbol mundial.

La FIFA propondrá a sus miembros un fondo de 6.350 mdd para el desarrollo del futbol entre 2027 y 2030, incluido un aumento a 25 mdd para cada asociación nacional, según un documento revisado por The Associated Press.

El organismo rector señaló en un documento que utilizará el éxito financiero del más reciente Mundial “para reforzar la inversión en el desarrollo”.

Compra derechos de la Copa del Mundo

Netflix adquirió los derechos exclusivos para transmitir el Mundial de 2030 de la coanfitriona España, en un acuerdo que permite que una emisora pública muestre partidos cada día, incluido al campeón.

La plataforma anunció ayer en un comunicado que transmitirá en streaming en vivo los 104 partidos durante el torneo de 48 selecciones que España organizará con Portugal y Marruecos, después de que los tres partidos inaugurales se disputen en Sudamérica.

Los derechos en España para la edición de 2026, de 104 partidos y disputada en toda Norteamérica, fueron para la emisora pública RTVE, según se informó, por 61.6 mdd.

El torneo de 2030 es la edición del centenario y la FIFA está conmemorando el aniversario con Uruguay, el anfitrión original de 1930, además de Argentina y Paraguay, que albergarán un partido cada uno. Varios días después, el torneo principal deja Sudamérica y continúa en el sur de Europa y el norte de África.

El primer gran acuerdo de Netflix para un Mundial masculino se produce tras un pacto de 2024 con la FIFA por los derechos en Estados Unidos del Mundial femenil en 2027 y 2031. El próximo mes, se tiene previsto confirmar que la edición de 2031 será coorganizada por Estados Unidos junto con México, Costa Rica y Jamaica.

La FIFA suele elegir a emisoras públicas para los derechos de los Mundiales con el fin de maximizar las audiencias y el acuerdo de Netflix para España incluye una garantía de emisión.

“Como parte del acuerdo, un partido por jornada estará disponible gratis”.