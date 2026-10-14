Lillard vuelve a la NBA tras 16 meses

El jugador de los Blazers en un partido de pretemporada el 7 de octubre.

Cuando Damian Lillard se rompió el tendón de Aquiles izquierdo durante los playoffs hace dos temporadas, un comentarista de televisión afirmó que la lesión sería el fin de su carrera.

Lillard regresa esta temporada con los Trail Blazers tras pasar 16 meses rehabilitándose de la lesión que sufrió mientras jugaba para los Bucks de Milwaukee.

“Recuerdo la noche en que me pasó. Volví a mi casa y estaba viendo los momentos destacados del resto de los partidos de playoffs. Y recuerdo que estaba viendo uno de los programas en la televisión, y decían: ‘Esto es lo último que veremos de Dame Lillard tal como lo conocemos’”, contó Lillard. “En ese momento, eso como que me encendió, ¿sabes? No porque sienta que necesito demostrar algo, sino porque soy alguien que se levanta y voy a pelear cada vez”.

Lillard firmó un contrato de tres años y 42 millones de dólares para volver a los Blazers en julio de 2025, después de pasar dos temporadas con los Bucks. El nueve veces All-Star había disputado las primeras 11 temporadas de su carrera con Portland, que lo seleccionó con la sexta elección global en el draft de la NBA de 2012.

Promedió 24.9 puntos y 7.1 asistencias en su última temporada con los Bucks, pero jugó sólo 58 partidos debido a una trombosis venosa profunda. Se lesionó el tendón de Aquiles durante la serie de primera ronda de playoffs de Milwaukee.

Lillard se incorpora a un equipo en transición. Tiago Splitter siguió su camino hacia Chicago y Portland contrató al exasistente de los Timberwolves Micah Nori.