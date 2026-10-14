NFL suspende a Jackson después de acto violento

El momento exacto en el que el linebacker golpea a su rival, mientras platicaban en medio del campo, ayer.

Alaric Jackson fue suspendido dos partidos sin sueldo por golpear en la cara al linebacker de Buffalo Bradley Chubb el pasado lunes al final del tiempo extra del partido de los Rams ante Bills.

La NFL anunció la suspensión el martes para Jackson, quien está previsto que se pierda los partidos de Los Ángeles contra Arizona y Las Vegas. Jackson apelará la decisión de la liga, manifestó el entrenador de los Rams, Sean McVay.

“Tiene que tomar mejores decisiones que ésa. Hablé con él. Lo mantendremos en privado. Quiero entender la totalidad de la situación. No lo estoy justificando de ninguna manera, pero quiero reunir toda la información”, comentó McVay.

Señaló que David Quessenberry será el tackle izquierdo titular de los Rams durante la ausencia de Jackson. El veterano de 36 años suma apenas 128 jugadas ofensivas en las dos temporadas anteriores, y no ha sido titular en un partido de la NFL desde 2023.

El Tip: Montez Sweat fue suspendido dos partidos por violar la política de la NFL sobre sustancias para mejorar el rendimiento. La liga anunció el castigo al jugador de los Bears.

Jackson golpeó a Chubb después de que ambos intercambiaran palabras tras la victoria de los Bills por 37-34 en tiempo extra sobre los Rams en el SoFi Stadium. En un comunicado de prensa, la liga calificó el golpe de Jackson como “un acto de conducta antideportiva”.

Jackson intercambiaba camisetas con otro jugador de los Bills cuando Chubb le dijo unas palabras y se alejó. Jackson lo siguió y lo encaró antes de lanzar un golpe que le tiró la gorra de la cabeza.

No es la primera vez que está en problemas, Jackson fue arrestado el 9 de junio bajo sospecha de violencia doméstica grave tras un enfrentamiento con una mujer en su casa en el Valle de San Fernando. Su caso fue asignado a un programa de desvío previo a la presentación de cargos que, probablemente, le permita evitar acusaciones penales, pero la NFL aún no ha anunciado una decisión sobre una posible sanción de la liga por ese incidente.

5 Temporadascon los Rams acumula Alaric Jackson

En 2025, una mujer lo demandó al alegar que él grabó actos sexuales con ella en su teléfono sin su consentimiento. El incidente, que se hizo público hasta que se presentó la demanda.