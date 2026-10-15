Mbappé, en el top 5 de goleadores de Champions en remontada del Madrid

El delantero francés Kylian Mbappé llegó a 72 anotaciones en la Champions League en la histórica remontada y victoria del Real Madrid por 4-3 sobre la Roma, con lo cual desplazó al español Raúl González para convertirse en el quinto máximo goleador en la competencia de clubes más importante de Europa, en la que además disputó su juego 100.

Donatello marcó al minuto 25 del juego celebrado en el Estadio Olímpico de Roma el 1-1 parcial con un fogonazo de derecha fuera del área en una acción en la que contó con fortuna, pues Gianluca Mancini desvió la trayectoria del balón, lo que hizo inútil el lance del guardameta Pierluigi Gollini.

Con su diana, Kylian Mbappé ya solamente es superado en goles en Liga de Campeones de Europa por Cristiano Ronaldo (140), Lionel Messi (129), Robert Lewandowski (107) y su compatriota Karim Benzema, quien registró 90 anotaciones, la mayoría de ellas con el Real Madrid, que en los últimos siete minutos hizo tres goles, todos a balón parado, para una voltereta histórica en la cancha de la Roma, en una muestra más de que la Champions League es su competencia favorita y en esta nueva edición quiere acabar con el dominio del bicampeón PSG.

El Dato: Bradley Barcola hizo sus primeros goles con el Liverpool al lucirse con un hat-trick en el 6-3 que los Reds consiguieron como visitantes en Austria sobre el LASK.

El equipo español, que a partir de esta temporada está bajo las órdenes del portugués José Mourinho, consiguió tres goles en los últimos siete minutos ante la Roma para conseguir una cardiaca victoria de 4-3 en la segunda jornada de la Champions League 2026-2027.

Este resultado se convirtió en la remontada de un club visitante más rápida en la historia de la Liga de Campeones de Europa, al consumarse en siete minutos y 43 segundos. Liverpool tenía el récord con su triunfo de 3-2 sobre el Villarreal en 12 minutos y 48 segundos el 3 de mayo de 2022, en las semifinales de vuelta de la Campaña 2021-2022.

El club italiano se puso al frente al minuto 20 por conducto de Marten de Roon, pero cinco minutos más tarde apareció Donatello para darle la igualada a los merengues con un fogonazo tras ser asistido por el marfileño Yan Diomandé.

Con este tanto, Kylian Mbappé también se convirtió en el futbolista más joven en disputar su duelo 100 en el certamen de la UEFA, con 27 años y 298 días, dejando atrás a Lionel Messi, quien ostentaba dicha marca con 28 años y 84 días. La Pulga también lo había conseguido en un cotejo contra la Loba, en 2015.

La Roma parecía encaminarse a los tres puntos gracias al doblete conseguido por Donyell Malen en la parte complementaria, a los minutos 51 y 57.

Carlos Espí y Endrick anotaron a los minutos 83 y 85, respectivamente, y Antonio Rüdiger marcó al 90 el tanto del cardiaco triunfo del Real Madrid.

Pierluigi Gollini, portero del equipo italiano, abrió la puerta a la voltereta merengue al dejar el balón a merced de Carlos Espí para el 3-2 parcial al 83’.

Dos minutos más tarde, al 85′, el brasileño Endrick consiguió la igualada para los dirigidos por José Mourinho con un remate de cabeza en un saque de esquina cobrado por Arda Güler.

Y el alemán Antonio Rüdiger puso la puntilla con un remate de volea en el área en el último minuto del cotejo en el Estadio Olímpico de Roma, en otro córner ejecutado por el mediocampista turco.

Por su parte, el PSG, que esta temporada busca el tricampeonato de la Champions, llegó a seis puntos al definir en los primeros 15 minutos el encuentro en el Etihad Stadium contra el Manchester City, al que superó 4-2.

78 Goles hubieron en la segunda fecha de la fase de liga de la justa

Desiré Doué (13’), Ousmane Dembélé (15’), Vitinha (32’) y Machines Akliouche (62’) hicieron los tantos con los que el equipo dirigido por Luis Enrique salió con los brazos en alto a costa de los Sky Blues, por los que descontó Erling Haaland con un doblete.

El mexicano Santiago Gimenez jugó los últimos cinco minutos en la derrota del Porto por 3-2 ante el Betis, y al 93’ estuvo cerca de marcar con un remate de cabeza que fue desviado por el portero Álvaro Valles. El mediocampista Álvaro Fidalgo no vio minutos con el Real Betis, pero sí salió a la banca. Manuel Pellegrini sigue sin darle mucha oportunidad.