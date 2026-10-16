Caliente.mx y NBA se unen y firman acuerdo comercial

La directora de marketing de Caliente.mx, en la presentación, ayer.

En la previa al inicio de una nueva temporada del mejor basquetbol del mundo, la NBA se une a Caliente.mx como socio comercial en México, ampliando su mercado a más deportes y consolidando a la casa de apuestas como líder del segmento en el mercado.

La encargada de presentar esta nueva alianza fue Fernanda Sainz, Chief Commercial and Revenue Officer (CRO) de Caliente.mx, quien dijo que es un sueño ser patrocinador de la NBA, y puntualizó que se trata de un lazo de tres años, aunque “esperemos renovarlo”.

“Es increíble para nosotros poder dar este paso. Oficialmente vamos a iniciar el patrocinio y Caliente le da la bienvenida a otro deporte tan importante como es la NBA en México”, dijo Sainz a los medios durante el evento de presentación en la Ciudad de México.

El Dato: El NBA Mexico City Game 2026 será el partido 35 de la liga en territorio nacional desde 1992.

Entre los beneficios de esta alianza está que Caliente.mx podrá utilizar todas las propiedades de la liga estadounidense. Esto quiere decir que podrá mostrar los logotipos y realizar eventos para privados o públicos los juegos, incluido el partido de temporada regular en México, que se jugará el 7 de noviembre entre Denver Nuggets e Indiana Pacers.

Para el choque en la Arena CDMX entre los Nuggets, monarcas de la NBA en 2023, y los Pacers, subcampeones en 2025, Caliente.mx tendrá especiales y sorpresas.

Desde hace años existe el rumor de que se jugará más de un partido de temporada regular en México y, con la alianza recién anunciada, esto podría materializarse, muy pronto.

“Vamos a luchar por eso; por lo pronto, es el que tenemos en noviembre”, dijo Fernanda Sainz.

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La Chief Commercial and Revenue Officer (CRO) de Caliente.mx explicó que “es el momento adecuado” para asociarse comercialmente, “en términos de audiencia de gente que sigue la liga y todo para que se pueda llevar a cabo este patrocinio”.

Sobre el lugar que ocupa esta alianza para la casa de apuestas, que tiene presencia en la Liga MX y en la Liga Mexicana de Basquetbol, así como en el plano internacional con la UFC, Sainz comentó que ayuda a tener presencia global.

“Yo creo que nos permite ser no sólo una marca local, sino también internacional, y estar presentes en los deportes más importantes, tanto de México como de otros países y de Estados Unidos”.

Fernanda Sainz reveló que la unión con la NBA no se concretó de la noche a la mañana, sino que fue producto de un trabajo de casi diez años.

“Llevamos mucho tiempo platicando con ellos; yo creo que llevamos fácil unos ocho años tratando de hacerlo”.