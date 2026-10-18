Atletas, felices con la nueva generación de deportistas

El Comité Olímpico Mexicano (COM) dio el banderazo de inicio de cara a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con la entrega de uniformes y la presentación de la delegación de 62 atletas que viajarán a Marruecos en busca del oro.

De igual forma, Juan Celaya, clavadista mexicano, hizo acto de presencia en el evento para desearle buen viaje a la delegación azteca. La pareja de Osmar Olvera en el trampolín de 3 metros ve a una generacion de atletas llena de emoción y que quieren cumplir sus sueños en Dakar.

“Viendo a esta generación que va a ir a Juegos Olimpicos de la Juventud en Dakar, la verdad que estoy muy contento y muy emocionado por ellos que van a cumplir sus sueños y ya tienen su uniforme de Juegos Olimpicos”, platico Celaya.

El Dato: Erick Portillo clasificó a sus primeros Juegos Olímpicos en París 2024 y en la disciplina de salto de altura terminó en la decimosexta posición de la prueba.

Erick Portillo, saltador de altura, estuvo presente en el evento después de terminar su temporada, la cual estuvo llena de éxitos dentro del circuito internacional. A pesar de que no tuvo la oportunidad de disputar los Juegos Olimpicos de la Juventud, dejó un consejo para los participantes.

“La verdad nunca tuve la oportunidad de participar en unos Juegos Olimpicos de la Juventud, pero me quedé con las ganas. Sólo les digo que lo disfruten, sean felices y disfrútenlo al máximo. Es una competencia que ya se ganaron, ya están ahi. Ahora solo toca disfrutar y hacer lo que ya saben”, comento el atleta olimpico.

Deportistas, en la ceremonia ı Foto: Diego Hernández y COM

La delegación mexicana tuvo su mejor cosecha de medallas en la edición de Buenos Aires 2018 con 17 preseas y este año buscaran superar este récord en los primeros Juegos Olimpicos de la Juventud que se llevan a cabo en África, para también seguir aumentando metales al número total en los tres eventos pasados.

6 Medallasinternacionalestiene Juan Celaya

Dejó en claro que estos atletas “ya hicieron la parte más dificil, ahora les toca disfrutar todos los momentos, atesórenlos, que esto no es fácil y ustedes mejor que nadie lo saben. Disfruten mucho, cuídense mucho y vayan a buscar sus sueños”.

Además, les recordó que tienen que confiar “en su preparación. Ustedes han sacrificado mucho, le han echado muchas ganas. Simplemente confien en ese proceso que han seguido a lo largo de los años”.

Atletismo, boxeo, ciclismo de ruta, judo, tenis de mesa y taekwondo son algunas de las disciplinas en las que México tendrá participación. En total son 19 deportes en los que los aztecas buscarán una medalla.

Deportistas, en la ceremonia ı Foto: Diego Hernández y COM

El 2028 es el año que los atletas mexicanos tienen marcado en su carrera, ya que en caso de clasificar a los Juegos Olímpicos, van a competir por ganar el oro en Los Ángeles, una ciudad con una comunidad latina amplia, un factor que a Portillo le gusta porque para el será como jugar en casa.

“Siento que en Los Ángeles va a ser como competir en casa. La verdad voy a sentir un orgullo muy grande y pues obviamente unas ganas de participar y de ganar varias medallas”, declaró.

Erik Portillo tuvo varios logros en la temporada 2026 como la medalla de plata en el Campeonato Mundial Indoor, bronce en la World Athletics Ultimate Championship y oro en Ostrava Golden Spike, resultados que mantuvieron al mexicano en lo más alto de la disciplina y el mismo catalogo su participación como una campaña soñada.

“La verdad me siento muy contento, muy feliz por los resultados de toda la temporada. Este fue una campaña soñada para mí y pues estoy contento ya de estar otra vez en casa y empezar a construir lo que viene para el siguiente año”, comentó el saltador de altura.

El oriundo de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, declaró que después de subirse al podio en un Mundial “ya no me quiero bajar de ahí, entonces obviamente mis expectativas están muy altas y me voy a seguir esforzando para ser campeón mundial y campeón olímpico”.

Conade y COM, en pleito por presupuesto

Rommel Pacheco, titular de la Conade, emitió un comunicado en respuesta a María José Alcalá, titular del COM, quien indicó que el organismo no puede atenerse a lo que le den de presupuesto para los atletas que competirán en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026.

En sus redes sociales, el exclavadista dio a conocer que entregó 60 millones de pesos al COM para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, pero que el COM reportó haber ejercido 40 millones para la justa en República Dominicana.

“Por lo que los 20 millones restantes permitirían cubrir los 11.1 millones solicitados para Juegos Olímpicos de la Juventud″, se lee.

María José Alcalá, comentó que “nosotros nos nos podemos parar, confiar ni estar atenidos, si no tuviéramos esa apertura con las marcas no loo lograríamos”, declaró ante la prensa y ayer lanzó un comunicado aclarandó los comentarios de Rommel Pacheco en los que asegura que sí les dio dinero dejándolo ver en un error.

MEXICANOS EN DISCIPLINAS