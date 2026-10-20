LeBron James inicia con 42 años su temporada 24 en NBA

El rey lanza tiza por primera vez como integrante de los Sixers, el 16 de octubre.

No hay mucho que el alero y leyenda de Filadelfia LeBron James tenga que perseguir esta temporada.

Ya es el líder anotador en la historia de la NBA. También en partidos, minutos, tiros de campo e intentados. Y está entrando en la temporada 24 de su carrera a sus 42 años de edad, otro récord, del que se adueñó en solitario porque nadie había superado nunca las 22 campañas antes de que él apareciera.

“Tengo mucha experiencia en este juego, obviamente”, dijo LeBron James. “Así que espero poder aportar esa experiencia, aportar ese conocimiento, aportar el plan a los chicos que están tratando de lograr algunas cosas que no han hecho en su carrera”.

El Tip: Nunca ha terminado ninguno de sus 1,622 partidos con exactamente 27 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias.

James no juega por dinero (se estima que es multimillonario), ni por legado (lo tiene asegurado hace mucho), menos por los écords (ya tiene suficientes).

Nunca alcanzará los 11 títulos de Bill Russell; necesitaría dos coronas más para empatar los seis de Michael Jordan, pero James (si gana uno en Filadelfia) sería el primero en formar parte de campañas de campeonato con cuatro franquicias.

Ya ganó con Cleveland, Miami y Los Ángeles. Sumar a los 76ers a la lista sería un broche de oro notable en su carrera.

Nick Nurse será el entrenador 11 en la carrera de James, sin contar a los interinos ni eventos como los Juegos Olímpicos y los de Estrellas.

Llega a esta temporada tras haberse enfrentado a 141 entrenadores principales en su carrera de torneo regular, con cuatro nombres nuevos (Dusty May, de Dallas; Sean Sweeney, de Orlando; Micah Nori, de Portland; y JJ Redick, de los Lakers) listos para sumarse a esa lista.

Superó el título de puntos de Kareem Abdul-Jabbar. No alcanzará a Abdul-Jabbar en tiros de dos unidades; la diferencia allí es de más de 2,500 canastas.

Pero podría subir a para ser el segundo en la lista de tiros de 2 puntos esta temporada. James inicia la campaña con 13,325 o 118 menos que Karl Malone, quien segundo en la lista.

Y con 302 intentos desde la zona de 2 puntos, James superaría a Elvin Hayes para quedar tercero en esa lista. Probablemente no alcanzará a Abdul-Jabbar ni a Malone en ese rubro.

LeBron es la leyenda de los últimos 20 años y quiere cerrar con broche de oro.