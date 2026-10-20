Santos va por su sexta victoria al hilo en liga

FUTBOLISTAS de la Laguna celebran una de sus 5 dianas del fin de semana.

Lo Guerreros Santos Laguna se han convertido en la gran sorpresa del futbol mexicano tras las últimas cinco jornadas, pues en la fecha doble del Apertura 2026 de la Liga MX podrían hilar seis triunfos de manera consecutiva y lograr un récord que nunca habían visto en su historia.

El conjunto de la Comarca Lagunera era el rival a modo en las primeras siete fechas, pues el club que lo enfrentaba conseguía las tres unidades; sólo sumaba un punto y recientemente ha ganado todos sus encuentros.

En la Jornada 13 se verá las caras con los Pumas de la UNAM. Los del Pedregal están urgidos de sumar tres puntos, pues cada vez se alejan más de la Liguilla, mientras que los albiverdes se meten poco a poco a la Fiesta Grande.

El fin de semana se dio un gran resultado para Santos, con un triunfo contundente sobre Querétaro en la Jornada 12 del Apertura 2026. Es la primera vez desde el Apertura 2013 que este equipo suma cinco triunfos consecutivos.

El Dato: Pumas derrotó al Atlante por octava vez en sus últimos 10 enfrentamientos en Liga MX. Juninho llegó a ocho goles.

Al 86’ se marcó penalti por una mano de Juan Carlos Martínez y, al 87’, Javier Güémez lo cobró bien. La goleada se completó con otro tanto de Tahiel Jiménez al 93’, quien se convirtió en el jugador más joven con un hat-trick en la historia de los Guerreros.

La racha comenzó en la fecha 8, con un 2-1 ante FC Juárez. Después, los Guerreros vencieron 3-2 al Toluca en el Nemesio Diez, superaron 1-0 al Pachuca en casa y derrotaron 2-1 al Atlético de San Luis como visitantes. El triunfo sobre Querétaro completó la seguidilla con la actuación más amplia de las cinco.

La recuperación ha cambiado el panorama para el conjunto dirigido por Renato Paiva. Tras permanecer en los últimos puestos, Santos volvió a meterse en la conversación por la Liguilla. La racha ha impulsado la confianza del plantel y renovado la ilusión de la afición, aunque la clasificación todavía no está asegurada y dependerá de los resultados que consiga en las próximas jornadas.

También ha crecido la atención alrededor del presidente del club, Aleco Irarragorri, cuyas reacciones y celebraciones se han vuelto recurrentes en redes sociales. Sus gestos durante los partidos se han convertido en parte de la conversación dentro del grmio futbolístico y algunos aficionados los han imitado.

Esa popularidad añade un elemento de espectáculo a la actualidad del equipo, aunque el rumbo deportivo se decidirá por lo que ocurra en el terreno de juego.

En medio de la euforia, el reto institucional y futbolístico es mantener el foco: la viralidad puede acompañar una victoria, pero no suma puntos en la tabla.

Con los tres puntos ante Gallos, Santos llegó a 16 unidades y ocupó el octavo puesto de la clasificación al cierre del encuentro. La posición era provisional, pues quedaban partidos por disputarse en la jornada, pero representaba un cambio significativo frente al lugar que el equipo había ocupado en las primeras semanas.

La misión de los Guerreros es mantener el buen ritmo y convertirse en el caballo negro del Apertura 2026 para entrar a la Liguilla.