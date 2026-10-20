Tras seis campañas, Rays regresa a la Serie Mundial

Los Tampa Bay Rays jugarán su primera Serie Mundial en seis años, luego de que convirtieron en el rival de los Milwaukee Brewers en el Clásico de Otoño de la MLB 2026. Se impusieron 7-3 a los Cleveland Guardians en el sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, el cual tuvo como sede Tropicana Field.

Será un Clásico de Otoño que contará con la presencia de tres peloteros mexicanos. El infielder Joey Ortiz y el lanzador relevista JoJo Romero del lado deMilwaukee, mientras que con los de Florida está el primera base Jonathan Aranda.

Los Rays habían clasificado por más reciente ocasión a la Serie Mundial en la campaña de 2020, pero en aquella ocasión cayeron a manos de los Dodgers después de seis capítulos.

El Dato: Los Tampa Bay Rays fueron fundados oficialmente como franquicia de expansión el 9 de marzo de 1995. Debutaron en Grandes Ligas el 31 de marzo de 1998.

La franquicia de Florida se fue al frente en la parte baja del segundo inning gracias a un doble al jardín derecho de Richie Palacios en el que Víctor Mesa Jr. y Chandler Simpon anotaron.

Los Rays aumentaron su ventaja en la tercera entrada luego de que el dominicano Junior Caminero anotó tras un elevado de sacrificio de Johny DeLuca.

Cleveland consiguió su primera carrera del encuentro hasta el sexto episodio, en el que Nathaniel Lowe bateó un sencillo al jardín central y Chase DeLauter anotó.

El lanzador dominicano Freddy Peralta no permitió carreras durante las cinco entradas que estuvo, en las que ponchó a Halpin, Kwan, Rocchio y De Lauter.

El que dejó el primer home run de los Guardians fue el estadounidense Cam Booser, quien ingresó al duelo en la sexta entrada. Sin embargo, no permitió más daños y pudo contener a Bailey, Bazzana Adell y Chase de Lauter.

7 Victorias tiene Tampa Bay en los playoffs de la MLB 2026

Los Rays aseguraron la victoria y el pase a la Serie Mundial con el cuadrangular de dos carreras de Junior Caminero en la parte baja del séptimo inning. El tiempo se le acababa a los Guardians.

Sin embargo, todavía no estaba escrito todo y Cleveland consiguió dos home runs en el octavo episodio gracias a las anotaciones de Nathaniel Lowe y Chase DeLauter para ponerse a solamente dos carreras de empatar y mandar el juego en San Peterburgo, Florida, a extrainnings.

Pero Tampa Bay impidió la reacción de los Guardians al inicio de la novena entrada con el cuadrangular de dos carreras de Yandy Díaz, lo que desató la algarabía de la afición en Tropicana Field.

La Serie Mundial 2026 comienza el próximo viernes 23 de octubre, cuandoel American Familiy Field reciba el primer juego entre los locales Brewers y los Rays.

Milwaukee fue el mejor equipo durante la temporada regular de la MLB 2026 al ser el único que rebasó la barrera de los 100 triunfos, pues terminó con marca de 103 ganados y 59 perdidos, y en lo que va de los playoffs solamente ha perdido uno de ocho encuentros, que fue la caída a manos de los San Diego Padres en el Juego 3 de la Serie Divisional.

Los Brewers jugarán su primer Clásico de Otoño desde 1982, mientras que los Rays reaparecen tras una ausencia de seis años, luego de en la de 2020 fueron vencidos por Los Angeles Dodgers, que esta temporada iban en busca de obtener el primer tricampeonato en el Siglo XXI en el beisbol de Grandes Ligas.

Milwaukee también será local en el segundo Juego, por lo que el primero en Florida será el lunes de la próxima semana.