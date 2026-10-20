UEFA pone plazo a FIFA para dar a conocer pruebas

Gianni Infantino y Aleksander Ceferin, el pasado 3 de abril de 2025, en un congreso en Belgrado

La UEFA ha fijado a la FIFA el 2 de noviembre como fecha límite para divulgar documentos relacionados con el abortado intento de Gianni Infantino de impulsar un plan de inversión para la Copa del Mundo y otros asuntos de gobernanza.

El más reciente movimiento en una lucha por el poder entre los dos organismos rectores se produjo en la semana posterior a que los delegados europeos de la UEFA quedaran decepcionados por lo que percibieron como una falta de claridad del presidente de la FIFA sobre los temas, durante una reunión del Consejo de la FIFA la semana pasada.

El Tip: Presentó 42 preguntas detalladas a la FIFA y exigió respuestas 16 días antes de la fecha límite de nominaciones para la elección presidencial del próximo 18 de marzo.

Infantino no aportó documentos sobre el plan de venta del Mundial por 4.200 millones de dólares que lanzó y abandonó rápidamente en julio, en medio de una fuerte reacción en contra encabezada.

Entre las 42 preguntas que la UEFA exige que se respondan figuran el paquete de remuneración personal de Infantino, los pagos financieros realizados al cantante Marc Anthony, la gestión del caso disciplinario del delantero de Estados Unidos Folarin Balogun, las relaciones empresariales y políticas que involucran a Donald Trump y a su familia, y la independencia operativa de los comités judicial, electoral y de ética de la FIFA.

Pidió a tribunales de Estados Unidos que autoricen citaciones judiciales para obligar a la entrega de documentos y a la presentación de testimonio bajo juramento sobre el plan de inversión llamado FIFA Forward Enterprise. Abogados han afirmado que se está acosando a Infantino.

122 Años tiene la FIFA desde que fuefundada en 1904

La carta formal, firmada por el secretario general de la UEFA, Theodore Theodoridis, en nombre de los miembros europeos del Consejo de la FIFA, indicó que la disculpa de Infantino por sus acciones y la explicación posterior no lograron abordar sus preocupaciones centrales.

“La explicación no ha comenzado a abordar de manera satisfactoria una serie de preguntas fundamentales planteadas por los miembros del Consejo. Otras siguen sin respuesta, y la información y la documentación solicitadas no han sido proporcionadas”, señaló el comunicado.