Un Barcelona invicto enfrenta la misma semana al PSG y al Real

Futbolistas del conjunto catalán celebran una de las anotaciones, el domingo.

Desde aquellos días gloriosos de Lionel Messi con la camiseta del Barcelona, el club catalán no había estado tan bien.

En la antesala del partido más importante de la temporada para el Barça (el clásico contra su acérrimo rival, el Real Madrid, en LaLiga, el domingo), llega una visita muy esperada al Paris Saint-Germai, hoy. Es, con diferencia, el duelo más destacado de la tercera jornada de la Liga de Campeones.

Se enfrentan los dos primeros de la tabla en esta incipiente fase de liga y, para muchos, es un adelanto temprano de lo que bien podría ser la final, que se disputará en Madrid el próximo junio.

Eso confirmaría el resurgimiento definitivo del Barça, que no disputa el partido por el título de la Champions desde 2015, cuando Luis Enrique, el actual entrenador del PSG, estaba al mando y Messi hacía estragos en aquella prolífica delantera junto a Neymar y Luis Suárez.

61 Goles acumula Erling Haaland en solamente 60 duelos

Más de una década después, el peso de los nombres no es el mismo (al menos todavía), pero jugadores como Lamine Yamal y Raphinha no se cansan de marcar goles jornada tras jornada.

El Barça ha disputado 11 partidos en todas las competiciones esta temporada, los ha ganado todos y ya ha marcado 48 goles. Eso se traduce en 4,3 goles por partido.

El PSG también ha mejorado en las últimas semanas: ha ganado seis partidos seguidos, incluidos dos consecutivos en la Liga de Campeones: 6-1 en casa ante el Slovan Bratislava y 4-2 en el campo del Manchester City la semana pasada. Eso lo convierte en el máximo goleador del torneo, con un gol más que el Barça tras su victoria por 5-1 sobre el Feyenoord y el triunfo por 4-1 en el Galatasaray.

Hace un año, el PSG llegó a Barcelona en la fase de liga sin sus atacantes Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia por culpa de lesiones, y remontó para ganar 2-1, con Gonçalo Ramos anotando el gol de la victoria a los 90 minutos. La revancha sería dulce para el Barça en la prueba de su rejuvenecimiento.

Si el PSG y el Barcelona son actualmente los dos mejores equipos de Europa, Bayern Múnich y Arsenal no están lejos.

Se enfrentan en Múnich en otro duelo estelar que mide a otra de las delanteras más prolíficas de Europa contra la defensa más ordenada del continente.

El Bayern, que suma cuatro puntos de seis posibles hasta ahora, llega entonado por la victoria por 6-1 sobre Leipzig en la Bundesliga, que lo dejó con 36 goles en 10 partidos esta temporada.

Arsenal aún no ha encajado un gol tras victorias consecutivas en Europa y está empatado con el mejor registro defensivo de la Liga Premier, con cinco goles recibidos en siete partidos.

Sin embargo, se plantean dudas sobre la potencia ofensiva bajo la conducción de Mikel Arteta, quien manifestó tras la derrota por penales ante el PSG en la final de la pasada edición que su equipo necesitaba mostrar más ambición para “alcanzar otro nivel”.

Parece que Arteta vuelve a apoyarse en su férrea defensa para obtener resultados. El miércoles tendrá que frenar a Harry Kane, el ex Tottenham que ha marcado 17 goles (la cifra más alta de la competición) desde el inicio de la pasada temporada.

No se sorprenda si el Aston Villa termina la tercera jornada de partidos en lo más alto de la clasificación de la Champions.

Sin embargo, el Villa tiene un compromiso más favorable, ante el Viking.

Es una muestra de la capacidad de Unai Emery como entrenador que el Villa vuelva a estar en lo alto, después de haber ganado 3-2 en el campo del Club Brujas y goleado por 6-0 al Fenerbahçe.

Emery perdió la columna vertebral de su equipo durante el verano con las salidas de Emi Martínez, Ezri Konsa, Youri Tielemans, Morgan Rogers y Ollie Watkins, pero ha confeccionado una nueva alineación, encabezada por Nicolas Jackson y el emocionante mediocampista suizo Johan Manzambi.