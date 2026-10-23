CONADE promete becas a los atletas de JO de Juventud

Pacheco y Alcalá (centro) en el abanderamiento de los atletas mexicanos en el CNAR, ayer

Durante el abanderamiento de la Delegación Mexicana que participará en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud de Verano, Dakar 2026, el titular de la CONADE, Rommel Pacheco, confirmó un apoyo económico para los 62 atletas.

En el evento, que se realizó en el CNAR, Pacheco dijo que “todos y cada uno de los 62 atletas, independientemente del resultado, van a contar con una beca”. El exatleta olímpico no reveló el monto del estímulo, pero aseguró que pronto habrá detalles.

En la ceremonia también estuvieron la titular del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

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Luego de participar en el estrado, la representante del COM dijo estar trabajando por la unidad con la CONADE y no descartó una unión al comentar que “estamos en eso”. Por su parte, Pacheco pidió a los medios “no continuar con este tema” y enfocarse en los atletas mexicanos.

La disputa entre el COM y la CONADE empezó porque María José Alcalá declaró que la dependencia al mando de Rommel Pacheco no entregó recursos para la Delegación Mexicana que participa en los Olímpicos de la Juventud en Dakar.

“Yo les pediría a todos los medios que no continuemos más con este tema. Hoy, en el abanderamiento, las dos dependencias, las dos instituciones, están en pro del deporte. Les pediría dar seguimiento a los atletas”, comentó Pacheco.

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Al ser cuestionado sobre si se limaron asperezas, dijo que “sí, como se dieron cuenta, tanto el COM como la Conade trabaja de la mano. Lo dije ahí y el mensaje fue muy claro para los atletas: que se dediquen a entrenar, competir y ganar”, añadió.

El primer acto del evento fue la toma de la fotografía oficial de la Delegación Mexicana. Estuvieron acompañados por los dirigentes de ambas organizaciones y lanzaron el grito: “¡Viva México!”.

En África se vivirá la cuarta edición. La primera vez que se celebró en su versión de verano fue en 2010, con sede en Singapur. Le siguieron competencias cada cuatro años en Nankín 2014 y Buenos Aires 2018.