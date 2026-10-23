Matías Almeyda y las Chivas se reencuentran tras ocho años

Desde que se presentó el rol de juegos del Apertura 2026, la afición de las Chivas y Matías Almeyda apuntaron en su calendario el sábado 24 de octubre. Es la fecha en la que el técnico argentino se reencuentra con el Rebaño Sagrado. Este compromiso seguramente generará nostalgia en la fanaticada rojiblanca.

El estratega de los Rayados es el último entrenador que salió campeón con el conjunto de Guadalajara hace 9 años, en el Clausura 2017, razón por la que Almeyda tiene un lugar privilegiado entre los fans de las Chivas, pues desde entonces el equipo de Jalisco sólo ha llegado a una final de la Liga MX y, lamentablemente, cayó a manos de Tigres.

En el pasado, Matías Almeyda se había negado a regresar al futbol mexicano con algún otro equipo. El Monterrey le llegó al precio al entrenador sudamericano para que fuera el reemplazo de Nicolás Sánchez, quien fue interino del conjunto regiomontano después de la etapa de Domènec Torrent al frente del club.

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El Dato: El América disputa cuatro partidos en 13 días, ya que tiene pendiente su compromiso ante el Tijuana de la Jornada 7, más los juegos vs. Pachuca, Toluca y Pumas.

La Pandilla se encuentra en la séptima posición del Apertura 2026, en busca de regresar a la Liguilla después de su ausencia en el Clausura 2026. El equipo del norte del país tiene 20 puntos acumulados, producto de seis victorias, dos empates y cuatro derrotas.

Las Chivas ocupan un lugar especial en la carrera del Pelado Almeyda, ya que el estratega de 52 años ganó cuatro títulos cuando estuvo al frente del equipo de 2015 a 2018. Entre los cetros que levantó con el Rebaño Sagrado se encuentran una Liga MX, dos Copas MX y una Concacaf Champions Cup. Con los rojiblancos, consiguió todo lo posible en el futbol mexicano.

El nacido en Azul, Argentina, recibirá a su exequipo en la cancha del Estadio BBVA, en la Jornada 13. Pero en la siguiente campaña podríamos ver el regreso de Matías Almeyda al Estadio AKRON, que fue su casa durante tres años y donde se consagró como un técnico de talla internacional.

4 Puntos tiene Juárez, el último lugarde la tabla

El último partido del Pelado Almeyda con el Rebaño Sagrado fue el 28 de abril de 2018, cuando las Chivas se enfrentaron al León y el Guadalajara cayó 2-0 en la Liga MX. Pero un encuentro antes se midieron al Toronto FC en la final de la Concachampions y terminaron levantando el título.

Después de su primera aventura en la Liga MX, el argentino decidió poner rumbo a la MLS para dirigir al San Jose Earthquakes; tiempo más tarde, se convirtió en técnico del AEK Atenas, donde coincidió con Orbelín Pineda. Su último equipo en Europa fue el Sevilla, antes de volver a México para tomar las riendas del Monterrey.

Claramente, su mejor rendimiento fue con las Chivas, equipo en el que estuvo de 2015 a 2018 y con el que dirigió 147 partidos, consiguió 64 victorias, 40 empates y 43 derrotas, además de los cuatro títulos que obtuvo para las vitrinas del Guadalajara.

Otro de los partidos llamativos de este fin de semana será el de los Pumas de la UNAM y los Tigres de la UANL en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, donde Hugo Sánchez, el mejor jugador mexicano de la historia, recibirá un reconocimiento por su trayectoria. Los capitalinos necesitan ganar en el torneo si no quieren quedarse fuera de la Liguilla un semestre después de disputar la final del futbol mexicano.

Además, el América recibe al Pachuca en el Estadio Azteca el domingo para rendirle un homenaje a Guillermo Ochoa tras su retiro del futbol profesional después de la Copa del Mundo. Las Águilas llevan 10 goles en dos partidos y buscan seguir con esta racha.

En esta fecha, diferentes equipos podrían despedirse del torneo y comenzar sus vacaciones de invierno, pues, matemáticamente, Juárez, Necaxa y Pachuca están eliminados.

Hormiga, héroe en europa league

Armando González sigue en plan grande desde su llegada a Grecia y aunque el entrenador del Olympiacos habló sobre sus oportunidades a mejorar, el canterano de las Chivas respondió con una anotación para darle los tres puntos a su equipo en la Europa League.

Marcus Pedersen, desde la banda derecha, mandó un servicio certero al corazón del área del Sparta Praha, donde apareció el mexicano para rematar con la cabeza y mandar a guardar la de gajos al fondo de las redes del rival. La Hormiga González anotó el único tanto del compromiso.

La Hormiga González celebró por todo lo alto su anotación frente al Sparta Praha; sin embargo, tiempo después, en la página de la UEFA le quitaron el tanto al delantero mexicano sin saber por qué.

Lamentablemente, cuando Armando González remató a la cabaña rival, la pelota se estrelló en Sivert Mannsverk, ayudando al disparo del mexicano a terminar dentro de la portería rival, razón por la que la Europa League dio como autogol la diana del ariete jalisciense.

Aunque, posteriormente, en el mismo portal de la Europa League, en el resumen del compromiso que se llevó a cabo en la cancha del Georgios Karaiskakis Stadium, la UEFA reconoció que Armando González sí fue el anotador del único tanto del juego.