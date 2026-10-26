Kimi Antonelli gana en Austin y puede ser campeón en México

El italiano celebra su victoria, ayer, en el Gran Premio de Estados Unidos.

Andrea Kimi Antonelli firmó su novena victoria de la temporada en el Circuito de las Américas después de ganar el Gran Premio de Estados Unidos con un ritmo dominante en el trazado de inicio a fin. El piloto italiano abre aún más su posibilidad de ser campeón de la Fórmula 1.

El volante italiano llegó a 365 puntos en el campeonato del Gran Circo y sólo están en la pelea por el cetro George Russell y Lewis Hamilton. Kimi Antonelli puede convertirse en campeón en México, pues solamente necesita una ventaja de dos puntos sobre su coequipero para amarrar el título a cuatro fechas del final.

Si el juvenil italiano queda entre el primero y octavo lugar en el Grand Prix de la Ciudad de México, eso le bastaría para ser el campeón más joven en la historia de F1.

El Dato: En la sala de enfriamiento después de la carrera, Leclerc y Verstappen insinuaron lo que podría venir. “Algo de tequila”, dijo Verstappen con un gesto de puño.

“El auto se sintió perfecto”, dijo Antonelli. “Tratando de divertirme, con suerte pelear por otra victoria (en Ciudad de México). Sería lo mejor terminar bien”.

La carrera en el Circuito de las Américas arrancó con una gran largada por parte de Andrea Kimi Antonelli que logró mantener el liderato de la carrera a pesar de los ataques por parte de Max Verstappen y los dos Ferrari.

El único momento en el que Andrea Kimi Antonelli estuvo fuera del primer puesto ocurrió cuando entró a los pits para cambiar sus neumáticos, pero la estrategia de Mercedes fue tan buena este fin de semana en Austin que el italiano no tardó más de 10 vueltas en recuperar la punta de la parrilla.

Los dos volantes de Red Bull Racing mostraron el excelente ritmo que han conseguido en la recta final de la temporada. Max Verstappen e Isaac Hadjar se mantuvieron entre los primeros puestos durante las 56 vueltas del GP de Estados Unidos. Al final solamente el neerlandés logró estar dentro del podio.

7 Pole positionlleva Andrea Kimi Antonelli en la F1

Andrea Kimi Antonelli necesitaba que George Russell terminará en la novena posición o peor y que Lewis Hamilton no cruzara la meta dentro del top 4 de la parrilla. Ninguno de los resultados se cumplió, el volante de Ferrari fue cuarto y su coequipero culminó en el octavo lugar de la competencia.

Checo Pérez volvió a terminar una carrera en la temporada y en el Gran Premio de Estados Unidos terminó en la posición 21, pero Cadillac sigue en busca de sumar puntos en la campaña y sólo quedan cinco fechas para llegar cerrar el serial.

Andrea Kimi Antonelli se acerca aún más al título de la máxima categoría del automovilismo y con el ritmo que ha demostrado en Austin, lo más seguro es que se consagre monarca del Gran Circo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

7 Pole position lleva Andrea Kimi Antonelli en la F1

Al final de la carrera la pelea ya no era por el primer puesto, sino por el segundo lugar de la competencia entre Charles Leclerc, Max Verstappen y Lando Norris, pero fue el monegasco el que se quedó con la medalla de plata en Austin.

Son pocos los pilotos que pueden hacerle frente a Kimi Antonelli en busca del título y con ello el italiano se convertirá en el volante más joven en levantar el cetro, superando a Sebastian Vettel que lo hizo en 2010 con 23 años y 134 días.

En el Campeonato de Constructores, Mercedes y Ferrari son las únicas dos escuderías que se mantienen en la pelea por el cetro, pero el equipo británico tiene una ventaja de 133 unidades y lo más seguro es que sean los comandados por Toto Wolff los que terminen como campeones.

Casi cualquier escenario pone el título a su alcance. Lidera a Russell por 123 puntos y a Hamilton por 124. Sólo quedan cinco carreras y 125 puntos por ganar.

Cualquier resultado de Antonelli por delante de esos dos le da el título. Una victoria de Russell y un noveno lugar de Antonelli, lo gana. Una victoria de Hamilton y un décimo lugar de Antonelli, lo gana.

Y si ni Russell ni Hamilton ganan en la CDMX, Antonelli asegura el título sin importar cómo le vaya.