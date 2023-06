Ambriz y Almada, los candidatos si Lozano no cumple en la Copa Oro 23.

El principal objetivo de la Federación Mexicana de Futbol es no seguir siendo la burla de sus vecinos del norte, por lo que desean que lo antes posible cambie dicha situación y, por lo mismo, quieren un entrenador que le dé una cara diferente al Tricolor y que le devuelva el poderío ante Estados Unidos y Canadá.

Por el momento se nombró a Jaime Lozano como interino de cara a la Copa Oro que inicia el próximo domingo para los verdes ante Honduras y aunque el cuadro de las Barras y las Estrellas no contará con su cuadro titular, pues decidió darle descanso a sus jugadores que militan en Europa y Canadá le bajará el ritmo de partido a sus estrellas, el Tricolor está obligado a demostrar que tienen la capacidad para levantar la cara y comenzar a salir de la mediocridad en la que han circulado a lo largo de los últimos procesos.

Lozano conoce muy bien a los jóvenes y ya tuvo éxitos importantes con la Selección Mexicana, pero si no logra ganar la Copa Oro o no hace un buen papel y le muestra una cara distinta a los directos, su interinato será enserio y ahora quienes aparecen en la lista con Nacho Ambriz, del Toluca; y Guillermo Almada, del Pachuca. Nacho podría tener más oportunidad, pues el pública ya pide y exige un entrenador mexicano, pues con los extranjeros el éxito no aparece; pero Almada es apoyado por uno de los Grupos más importantes del futbol mexicano como lo es el Pachuca y sumado a eso trabaja y explota las cualidades de los jóvenes.

Ambos entrenadores ya saben lo que es salir campeón en la Liga MX y también tienen experiencia en el extranjero y con los jóvenes, por lo que serían piezas importantes para el nuevo proceso de cara al Mundial de Norteamérica en 2026.

Jaime Lozano, quien condujo a México a la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, tomará el equipo como interino para la Copa de Oro.

Cocca fue nombrado en febrero pasado para suceder a su compatriota Gerardo Martino luego del fracaso del Mundial Qatar 2022, en el que el Tri fue eliminado en la primera ronda por primera vez desde Argentina 1978.

“Hice todo lo que pude y no me dejaron seguir”, dijo Cocca a periodistas al llegar al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. "Hablen con la gente que tiene que hablar. Yo me voy a casa con mi familia”.

Con poco tiempo de trabajo, el estratega que fue bicampeón de la liga local con Atlas no pudo plasmar su idea de juego. La selección tuvo una marca de tres victorias, tres empates y una humillante derrota 3-0 ante Estados Unidos por las semifinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF.

La debacle ante Estados Unidos amplió a seis la racha de partidos que México tiene sin ganarle a su acérrimo rival del área al que no vence desde septiembre de 2019.

“Faltó un sentido de portar con profesionalismo la camiseta, una con la que nadie se sintió representado esta vez”, sostuvo Rodríguez. “No quiero pensar que es cierto que hubo jugadores que se querían bajar del barco ante de iniciar la Copa (Oro)”.

Johan Vázquez, zaguero del Genoa de la Serie A, abiertamente dijo que no estaba seguro si era conveniente para su carrera jugar la Copa de Oro porque tenía muy pocos minutos con Cocca.

México debutará en la Copa de Oro el próximo domingo ante Honduras.

El Tri también será anfitrión del Mundial de 2026 junto a Estados Unidos y Canadá.

“A 35 meses de que arranque el Mundial, ya nombré a Jaime Lozano para hacer frente a la Copa de Oro, le agradezco tomar la selección de aquí a que acabe ese torneo”, añadió Rodríguez. “Los jugadores lo conocen y lo quieren de corazón, gracias ‘Jimmy’ a ti por venir a apoyar a México en medio de esta crisis”.

Los nombramientos de Cocca y Ares de Parga fueron hechos antes de la llegada de Rodríguez al puesto.

La elección de Cocca sorprendió porque en la baraja que se manejó estaba lejos de los favoritos Miguel Herrera y Guillermo Almada. Ares de Parga nunca explicó claramente cuáles fueron las razones que inclinaron la balanza a su favor.

“Esta etapa ha sido viciada por la toma de decisiones, la falta de procesos con rigor y transparencia en los nombramientos y por una tormenta perfecta de malas costumbres arrastradas por años”, dijo Rodríguez.