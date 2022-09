Andy Ruiz regresa al ring después de 15 meses de ausencia.

El boxeador ucraniano Oleksandr Usyk y el británico Tyson Fury tienen secuestrada la división de peso completo, pues entre los dos acaparan las 4 fajas mundiales más importantes, pero mientras las negociaciones para una pelea unificatoria indiscutida de la categoría se llevan a cabo, el peleador mexicano Andy Ruiz regresa a los ensogados para buscar una nueva oportunidad titular.

El “Destroyer” tiene poco más de un año sin pelear y desde que perdió ante Anthony Joshua los campeonatos unificados de la OMB, AMB y la FIB en 2019, al púgil californiano le ha costado regresar a los primeros planos de la escena boxística, es por eso que su combate de este domingo 4 de septiembre ante el cubano Luis “King Kong” Ortiz es de suma importancia.

Ruiz y Ortiz chocan a 12 rounds en el marco de la eliminatoria rumbo al cinturón de campeón del mundo de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el cual está en poder de Tyson Fury. Sin duda es la pelea que marcará el destino inmediato tanto del mexicano como del isleño.

Andy Ruiz se subió por última ocasión al templete el 1 de mayo de 2021, ante Chris Arreola y fue una de las peleas más polémicas de ese año, debido a que el “Destroyer” se llevó la victoria por decisión unánime en una reyerta en la que sufrió una caída en el segundo asalto, además, muchos expertos consideraron que Andy había perdido.

Para aquel pleito Ruiz trabajó codo a codo con el Canelo Team, notándose de inmediato el cambio en su estilo y forma de pelear. Ante Anthony Joshua el mexicanoamericano fue agresivo, propositivo además de preciso, pero ante “The Nightmare” Arreola se mostró cauteloso y muy defensivo.

Buscando regresar al Andy Ruiz que sorprendió al mundo en el Madison Square Garden de New York, cuando el 1 de junio de 2019 le ganó a AJ tres títulos mundiales de peso completo por nocaut técnico, cambió de equipo y en su esquina estará Alfredo Osuna.

Mucho se ha hablado del estado físico de Andy Ruiz, pero el boxeador exmonarca del mundo no piensa en eso y enfoca su atención en otros aspectos: “Yo no me enfoqué mucho en el peso. No me sentí muy bien en mi otra pelea cuando bajé mucho peso en poco tiempo, entonces para esta haré lo mismo que cuando peleé con Anthony Joshua, pelear en 269 libras”, detalló.

Aunque parezca que enfrentar a Luis Ortiz es un simple trámite para el púgil sabe que corre un gran riesgo ante el cubano, pues varios peleadores de peso completo le han dado la vuelta a un enfrentamiento ante el “King Kong” por su temible pegada y su abundante técnica.

“Yo no quiero adelantarme, sé que suena que Luis Ortiz es un peleador sencillo por su edad, pero es un rival muy duro, de mucha experiencia y hambre, por eso no me confío e iré paso a paso. Estoy de vuelta y lo que sí me gustaría hacer sería volver para diciembre, mantenerme activo, para así ir tras el título mundial lo más pronto posible”, explicó el “Destroyer” en la conferencia.