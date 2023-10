Balón de Oro 2023: Lionel Messi insulta a Ibai Llanos de la peor manera posible; "hijo de pu.."

Luego de ganar su octavo Balón de Oro el astro argentino Lionel Messi se unió a una transmisión en vivo con el streamer Ibai Llanos y se vivió un momento que quedará para la historia, pues el crack argentino insultó al creador de contenido español.

Ibai Llanos hizo historia al poder transmitir la gala del Balón de Oro 2023 en Twitch, además que pudo hablar con los ganadores de cada una de las categorías, incluido Messi, quien no dejó pasar la oportunidad y le dijo unas cuentas cosas al streamer.

"Estoy enojado con vos, no me gustó lo que hiciste el otro día, eso que mandaste mensajes y lo hiciste todo público", comenzó Messi, quien agregó: "No te voy a contestar ahora, ahora no te voy a contestar más porque haces todo público", pero el argentino dejó lo mejor para el final, pues cuando Ibaie le hizo una pregunta dijo: "Ahora cambia de tema, hijo de pu...".

Llanos no supo cómo reaccionar y trató de explicarle a Messi que había tapado cosas confidenciales, pero el jugador del Inter de Miami se sintió traicionado, aunque después siguió con la entrevista y contestó las preguntas del creador de contenido.

👏 @IbaiLlanos con Leo MESSI, actual ganador de su 8º BALÓN de ORO 🏆



🗣️ "IBAI, estoy enfadado contigo, la siguiente te clavo el visto en Instagram" 🤣



🗣️ "Es una linda noche, significa mucho"



💜 Historia de Twitch y de la comunicación, enhorabuena @IbaiLlanos , @victor_nahe pic.twitter.com/nhj7PSTRiS — Ágora Fútbol (@AgoraFutbol) October 30, 2023

Los ganadores de la gala del Balón de Oro 2023

Kylian Mbappé aspiraba que otro francés ganara el Balón de Oro tras anotar una tripleta en la final de la Copa Mundial. Pero Francia perdió por penales y Lionel Messi sucedió a Karim Benzema en las votaciones.

Aitana Bonmatí ya había ganado el premio a la mejor jugadora de la UEFA y el Balón de Oro del Mundial femenino. Anotó tres goles y tuvo dos asistencias en el torneo.

La jugadora del Barcelona siguió los pasos de Alexia Putellas, su compañera de club y en la selección que se llevó los dos galardones anteriores. Bonmatí ganó superando a la australiana Sam Kerr y la española Salma Paralluelo.

Lionel Messi posa con su octavo Balón de Oro Foto: AP

En otros premio, el volante inglés Jude Bellingham ganó el galardón como mejor jugador Sub21 y Haaland obtuvo el trofeo Gerd Müller al mejor goleador.

El premio Lev Yashin para el mejor arquero fue para Emiliano Martínez. Además de recibir el trofeo, el portero argentino se llevó abucheos del público en el Teatro de Chatelet, que incluyó a Mbappé y al seleccionador francés Didier Deschamps.

El premio humanitario que lleva el nombre del fallecido volante brasileño Sócrates fue para Vinicius Junior, por su participación en la fundación que estableció para niños de escasos recursos. El astro del Real Madrid, foco de insultos racistas en la Liga de España, se ha comprometido en mantenerse firme en la lucha contra el racismo.

aar